Veltījums 2020. gadam? Rokfellera centrā ieradusies svētku egle

Rokfellera centra egle Ņujorkā ir viena no slavenākajām Ziemassvētku skaistulēm pasaulē – ik gadu tā pārsteidz ar savu iespaidīgo krāšņumu. Tomēr šobrīd cilvēki diskutē, vai tas tā turpināsies.

14. novembrī Rokfellera centrā ieradās 23 metrus gara egle, ko paredzēts izgreznot tuvākajās nedēļās un oficiāli iedegt nākamā mēneša sākumā, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Lai vai kā – šajā gadā daudzus pārsteidzis eglītes izskats. Egle, iespējams, nav tik kupla un simetriska kā citus gadus. Kamēr vieni soctīklos to nosaukuši par trāpīgu veltījumu 2020. gadam, tikmēr citi ieņēmuši egles aizstāvju lomu un uzsver, ka tiklīdz tā būs izrotāta, viss būs kā ierasts.

Let the holiday season begin! The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has officially arrived at the Plaza. 🎄 pic.twitter.com/RapXlMt1Fb