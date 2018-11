Viļakā izveidota īpaša tūrisma programma, iepazīstinot ar vēsturiski nozīmīgākajiem objektiem

Vēlaties iegūt jaunus iespaidus un atklāt ko vairāk par senajiem latgaļiem un atstāto poļu mantojumu, kā arī izbaudīt interesantu tūrisma programmu?

Tas viss ir iespējams Viļakas novadā, kur tapusi starptautiska arheoloģijas izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture", kā arī tapusi interesanta tūrisma programma, pastāstīja Viļakas novada tūrisma speciālisti.

Izstāde skatāma 2019.gada 24. februārim Kultūras un radošo industriju centrā, Klostera ielā 1, Viļakā. Izstādes laikā, lai apmeklētājiem būtu interesanti un rastos jauni iespaidi par Viļakas apkārtnes dzīvi un kultūru, Viļakas novada muzejs piedāvā plašāku – trīs stundu ilgu tūrisma programmu.

Programmā iekļauts – izstādes apmeklējums un papildu ekskursija pa Viļakas (Marienhauzenas) pilsētu, vēsturiski nozīmīgāko objektu apskate, Viļakas katoļu baznīcas un kapeņu apmeklējums ar uzkāpšanu baznīcas tornī un noslēgumā latgaliskas maltītes baudīšana kultūrvēsturiskajā lauku sētā "Vēršukalns" tautas muzikantu spēles vai folkloras kopas pavadībā.

Viļakas apkārtne ir cieši saistīta ar poļu muižniekiem un poļu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Poļi ir devuši milzīgu ieguldījumu ne tikai poļu kultūras attīstībā, bet arī Viļakas apkārtnes senatnes izpētē, kad šo zemi apdzīvoja senie latgaļi. Izstāde ir tapusi sadarbībā ar Valsts arheoloģijas muzeju Varšavā, kurā strādā vieni no vadošajiem Eiropas arheologiem.

Arheoloģijas izstādē skatāmi arheoloģiskie priekšmeti no Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Šīs senlietas nāk no Marienhauzenas kapsētas, Daņilovkas, Loginu un Dzilnaskalna senkapiem, kā arī neliels priekšmetu skaits iegūts ceļā starp Višķiem un Maltu. Izstādi papildina vēsturiskie dokumenti un fotogrāfijas no Viļakas novada muzeja krājuma, kā arī reliģiskie priekšmeti no Šķilbēnu un Viļakas Romas katoļu draudzēm. Izstādes priekšmeti datējami ar vēlā akmens laikmeta beigām līdz 1920. gadam jeb laikam, kad beidza pastāvēt Marienahzuenas muiža. Pēc tam izstāde dosies uz Rīgu, Varšavu un citām abu valstu pilsētām.

Piedāvājumā: izstāde ar tūrisma programmu grupās, kurās ir vismaz 10 cilvēki. Plašāka informācija par izstādi, grupu pieteikšanu un cenrādi, zvanot pa tālruni 28386859. Bet izstādi iespējams apmeklēt arī individuāli.

Darba laiks: katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17, iepriekš piesakoties pa tālruņiem 28386859 vai 28686600 arī sestdienās un svētdienās.