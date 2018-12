Visas 'airBaltic' jaunās lidmašīnas 'Airbus A220-300' rotā Latvijas mīlētāko pilsētu vārdi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" pagājušajā nedēļas nogalē saņēma 14. "Airbus A220-300" lidmašīnu, un tagad par godu Latvijas simtgadei tās visas rotā 14 mīlētāko Latvijas pilsētu vārdi.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Kā Latvijas vadošais eksporta zīmols mēs investējam resursus, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Godinot Latvijas pilsētas un to nosaukumu piešķiršanu mūsu lidmašīnām, "airBaltic" pasažieri novembrī lidojumu žurnālā "Baltic Outlook" varēja lasīt īsus aprakstus par katru no tām."

Kopumā konkursā balsošanā tika saņemtas 98000 balsis. Pirmajā vietā ar 9183 balsīm ierindojās Cēsis, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene. Top 14 iekļuva arī Ogre, Līvāni, Bauska, Gulbene, Rīga, Jelgava, Liepāja, Jūrmala un Sigulda.

Jaunā "Airbus A220-300" lidmašīna nodrošina lidojumu ar tādām priekšrocībām pasažieriem kā platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības un citiem uzlabojumiem. Jaunā lidmašīna ir arī ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks. Turklāt šobrīd tā ir pasaulē videi draudzīgākā komerciālā lidmašīna, jo "Airbus A220-300" ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma, palīdzot samazināt CO 2 un NOX emisijas attiecīgi par 20 un 50 procentiem.

Lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti un Ļvovu.