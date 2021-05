'Viss iekļauts' viesnīcas – ko slēpj šis brīvdienu piedāvājums

Katram ceļošanas gaume ir nedaudz atšķirīga – kamēr vieni labprāt nakšņo pie vietējiem, izvēlas attālākus hosteļus vai īrē villas un dzīvokļus, citi bauda atpūtu, kurā tiec aptekalēts no visām pusēm. Šādu atpūtu parasti var izbaudīt kūrortu viesnīcās, kuru piedāvājumā ir opcija "viss iekļauts" ("all inclusive"). Kas slēpjas zem šī nosaukuma un kādi ir plusi, skaidro tūroperators "Coral Travel".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Viss iekļauts" ceļazīmes cenā jau ir iekļautas ne tikai lidojuma un izmitināšanas izmaksas, bet arī ēdieni, dzērieni un izklaide. Šajās viesnīcās ir ne tikai peldbaseini, bet arī ūdens atrakciju parki bērniem, dienas un vakara animācija, tenisa korti, jogas un deju nodarbības un dažādas citas izklaides pieaugušajiem un bērniem. Un visas šīs aktivitātes jau ir iekļautas ceļazīmes cenā.

Izmaksas zināmas pirms atvaļinājuma

Šīs opcijas ietvaros nav nepieciešams 10 reizes dienā vērt vaļā seifu, kurā glabājās nauda, un katru reizi, kad dodies uz viesnīcas restorānu vai uzkodu bāru vai dzer kokteiļus pludmalē, domāt par gala rēķinue. "Atpūtnieki var ļauties atpūtai un neuztraukties par papildu izmaksām," saka "Coral Travel Latvia" vadītājs Svjatoslavs Ladigins.

Bērnu klubs – izklaide bērniem un atpūta vecākiem



Bērni ir aktīvi un atvērti jauniem izaicinājumiem, un nevēlas visu dienu gulēt saulē vai spēlēties pie jūras – viņiem ātri paliek garlaicīgi. Īsts vecāku glābiņš šādos gadījumos ir "viss iekļauts" ģimenes viesnīcas ar bērnu klubiem. Daži bērnu klubi ir tik lieli, ka pat nedēļas laikā bērns knapi varēs izmēģināt visas piedāvātās aktivitātes: bērnu iecienītākos ūdens parkus ar amerikāņu kalniņiem, peldbaseinus, alpīnisma sienas, dažādas sporta spēles, izglītojošas aktivitātes. "Bērnus izklaidē animatori, un viņus uzrauga profesionāļi, tāpēc bērni ne tikai labi pavada laiku, bet arī ir drošībā. Tajā laikā vecāki var vienkārši atpūsties vai pat atstāt bērnu ar auklīti," skaidro Ladigins.

"Viss iekļauts" dod ceļotājiem ar mazuļiem ceļojumā "neņemt līdzi visu māju". Tāpat viesnīcā būs atrodams viss nepieciešamais ērtai atpūtai ar bērnu – sākot no ēdienu smalcinātājiem, bērnu ratiņiem un beidzot ar bērnu ēdienkartēm restorānos.

Ēdiena daudzveidība



Izvēloties restorānu, ģimenes locekļu starpā var rasties domstarpības, kādu virtuvi izvēlēties. Bērniem patīk vieni ēdieni, savukārt vecāki vēlas nogaršot citus. "Viss iekļauts" viesnīcas risina arī šo problēmu. Nav jāuztraucas par to, ka bērni neēd to vai citu ēdienu, jo ēdienu daudzveidība ir tik liela, ka katrs atradīs sev ēdienu maltītei. "Tādā veidā varat atklāt jaunas garšas un nobaudīt dažādus ēdienus vai vienkārši ēst tikai to, kas labāk garšo," saka tūroperatora pārstāvis.

Brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidība



Daudziem ir pazīstama situācija, kad daži no kompānijas vienkārši vēlas gulēt saulītē, malkojot kokteiļus, un atpūsties, bet citiem vajag pastāvīgi kaut ko darīt. Nav nepieciešams izvēlēties starp vienu vai otru. Iespējams apvienot aktīvo un pasīvo atpūtu, neizejot no viesnīcas teritorijas. Viesnīcas piedāvā arī ekskursijas tiem, kas vēlas iepazīt valsti. "Katrs ģimenes loceklis viesnīcā atradīs sev tīkamas aktivitātes. Un, ja vēlaties aktīvi pavadīt savu atvaļinājumu, iesakām apmeklēt tuvāko pilsētu, doties ekskursijās, pārgājienos kalnos vai nirt," stāsta Ladigins.

Jauni atklājumi un vaļasprieki



Uz vietas iespējams izmēģināt dažādas izklaides un sporta iespējas, kā arī atklāt sev jaunus vaļaspriekus! Ja nekad neesi mēģinājis virves vilkšanu, arābu dejas, ūdenspolo, atvaļinājuma laiks ir tam lieliski piemērots. "Daudzi atpūtnieki dodas uz Vidusjūras piekrasti un izmēģina tādas aktivitātes, kurām Latvijā viņiem varētu nebūt laika," teic tūroperatora pārstāvis.