Zilākalna ūdenstornis pārtapis modernā kultūrvēstures un apmeklētāju centrā

Reiz Zilākalnā 1960. gadā uzbūvētais ūdenstornis nodrošināja ūdensapgādi ciema iedzīvotājiem un uzņēmumiem, taču 21. gadsimta sākumā apklusa, pacietīgi gaidot kādu, kas tam piešķirs jaunu elpu, lai tajā atkal mājotu dzīvība. Mūsdienās, kad arvien populārāks kļūst industriālais mantojums, Zilākalna ūdenstornis vēris durvis apmeklētājiem jaunā veidolā kā kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "ZTornis".

Tornī izveidota ekspozīcija "Zilākalna stāsts", kas sevī ietver vairākus blokus, veidojot vienotu stāstu par industriālo, kultūras un dabas mantojumu, kā arī ir iespēja dzirdēt nelielu stāstu par industriālo mantojumu Zilākalna apkārtnē.

Apmeklētājiem ir iespēja uzkāpt ūdenstornī, kur ap ūdens rezervuāru izveidota platforma, paverot skatienam plašos kūdras purvus. Pirms kāpiena augšup var palūkoties pazemē – uz leģendām bagāto Zilākalna nogrimušo pili, kā arī apskatīt ūdenstorņa laika biedrus un tapšanas projektus. Kā īpašo var uzvērt, ka ūdenstornis saglabāts oriģinālā izskatā, izceļot tā arhitektoniskās vērtības.

Atjaunošanas laikā ūdenstornis piedzīvojis lielas pārmaiņas apkārtējā teritorijā – nu tam pieguļ jauna piebūve, kas ar savām aprisēm apspēlē vēsturiskā torņa šūnveida plānu. Piebūvē apmeklētājiem iespējams ielūkoties Zilākalna ciema rašanās vēsturē, kas aizsākusies 1950. gadu beigās, kad tapusi "ideālā pilsēta". Ir iespēja aptaustīt un iepazīt apkārtnes dabas resursus un derīgos izrakteņus, kā arī apgūt dažādas pamācības, lai spētu strādāt kūdras fabrikā. Apmeklētājiem ir iespēja arī izprast ūdenstorņa darbības pamatprincipus un pašiem ar savām rokām darbināt ūdenstorņa maketu. Bet tiem, kuri vēlas pazaudēt realitātes sajūtu, tiks piedāvāts caur virtuālās realitātes brillēm lidot virs kūdras purviem un Zilākalna, kā arī izbraukt ar vēsturisko šaursliežu dzelzceļa bānīti.

Bez ekspozīcijas apskates apmeklētājiem ir iespēja arī saņemt tūrisma informāciju par Kocēnu novada un apkārtnes piedāvājumu, kā arī izmantot labierīcības un izstaigāt dabas objekta takas un nokļūt virsotnē, lai sajustu enerģiju, ko kalns izstaro.

Foto: Publicitātes foto

Torņa telpās pielietotas arī dažādas videi draudzīgas inovācijas. Šobrīd ūdenstorņa apskate pieejama katru darba dienu – pirmdienās no pulksten 8 līdz 17, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 16. Apmeklējumu interesenti aicināti iepriekš pieteikt, zvanot pa tālr. 28644530 vai rakstot uz e-pasta adresi turisms@kocenunovads.lv. Apskate ir iespējama arī brīvdienās, iepriekš piesakot savu apmeklējumu.

Ieejas maksa: trīs eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar īpašām vajadzībām – divi eiro. Adrese: Parka iela 2, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads.

Ekspozīcija izveidota Interreg "Igaunijas - Latvijas" pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta Nr. EST-Lat7 "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" (Revital of Industrial heritage for tourism development/ Industrial Heritage") un vietējās rīcības grupas, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" atbalstītā LEADER ELFLA projekta "Tūrisma izziņas, novadpētniecības veicināšanas Kocēnu novada Zilākalna ciemā" Nr. 17-09-AL20-A019.2202-000012 ietvaros.