Skatu torņi, no kuriem paveras skaistākās Latvijas ainavas

Sinoptiķi lēš, ka vēl šonedēļ varēsim izbaudīt īstu atvasaru ar līdz pat +26 grādiem pēc Celsija, kas ļaus vēl uz brīdi pakavēties atmiņā par jauko vasaru un līdz ar to arī labāk izbaudīt atpūtu pie dabas. Kur brīvdienās doties izlocīt kājas, un no kurienes paveras skaistākās ainavas?

Nav šaubu, ka vislabākie skati uz apkārtni paveras no skatu vai putnu vērošanas torņiem, kuru Latvijā ir ne mazums. Vēlies novērtēt viduslaiku pilsdrupu varenību no augšas? Dodies uz Vidzemes centru, kur slejas Raunas viduslaiku pilsdrupas – vienas no apjomīgākajām un labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā, kurās ierīkota arī brīnišķīga skatu platforma. Vēlies atgūt spēkus un izvēdināt galvu pie jūras? Dabas parks ''Bernāti'' būs īstā vieta gan nesteidzīgai pastaigai pa mežu un pludmali, gan skaistu ainavu vērošanai no parkā ierīkotā skatu torņa vai no Latvijā augstākās kāpas. Savukārt, ja vēlies pie kājām redzēt visu Rīgu, ieplāno apmeklēt Bumbu kalniņa skatu torni.

Turpinājumā ''Tūrisma Gids'' ir sagatavojis nelielu sava arhīva rakstu kolekciju, kurā vari smelties idejas savam nākamajam brīvdienu galamērķim. Lai skaista atvasara!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.