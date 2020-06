Ūdenskritumi un avoti Latvijā, ko vērts apciemot

Tveicīgās dienas tā vien mudina būt ūdeņu tuvumā. Ja ir vēlme to apvienot ar Latvijas apceļošanu, tad par savu galamērķi vērts izvēlēties kādu avotu vai ūdenskritumu.

Lai gan, iespējams, spožie saules stari un siltais laiks daudzu ūdenskritumu un avotu apjomus ir samazinājis, šīs vietas tāpat ir lieliskas un apciemošanas vērtas. Šie ūdenskritumi un avoti pārsteidz ar saviem izmēriem, būtību, kā arī, protams, atrašanās vietu – daži no tiem kārtīgi paslēpušies no ceļotāju acīm, kamēr uz citiem ved labi iemītas taciņas, jo to skaistums tiek novērtēts regulāri.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Izvēlies kādu no vēl neatklātiem dabas brīnumiem un dodies fantastiskā piedzīvojumā!