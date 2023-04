Aprīlī Valmieras novadā notiks velo un pārgājienu cikls 'Ziemeļu stiga'

Virzienā no Valmieras uz ziemeļiem, gar Gauju, cauri Sedas purvam, gar krāšņo Burtnieka ezeru, cauri Oleriem uz saldējuma galvaspilsētu Rūjienu, pa šaursliežu dzelzceļu uz Naukšēniem, garām Piksāru baznīcai uz Unguriņu robežpunktu. Tāds būs pārgājienu un velo cikls "Ziemeļu stiga", kas norisināsies no šī gada aprīļa līdz septembrim, vēsta Valmieras novada Tūrisma pārvalde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārgājienu un velo cikls sastāvēs no sešiem posmiem. Pirmais posms 23. aprīlī vedīs no Valmieras uz Strenčiem un būs veicams ar kājām 21 kilometra garumā. Otrais posms 4. jūnijā vedīs no Strenčiem uz Jērcēniem cauri Sedas purvam un būs veicams ar kājām 21 kilometra garumā. Trešais posms 18. jūnijā no Jērcēniem caur Ēveli uz Rencēniem būs veicams ar velosipēdu 35 kilometru garumā. Ceturtais posms 30. jūlijā no Rencēniem gar Burtnieka ezeru, Oleru muižu uz Rūjienu būs veicams 40 kilometru garumā ar velosipēdu. 20. augustā, ar kājām, 16 kilometru garumā jādodas piektajā posmā no Rūjienas uz Naukšēniem. Visbeidzot sestais posms 17. septembrī vedīs no Naukšēniem caur Piksāru baznīcu uz Latvijas–Igaunijas "Unguriņu" robežpunktu un būs 27 kilometru garš.

Visi maršruti būs lineāri. Plānots, ka katra posma sākumā dalībnieki ar saviem transportlīdzekļiem dosies uz attiecīgā posma noslēguma punktu, tad ar kopīgu organizētu autobusu dosies uz maršruta sākuma punktu un sāks maršruta gaitu, tādejādi, izejot vai izbraucot visu posmu, katra dalībnieka transportlīdzeklis sagaidīs to posma noslēguma punktā un mājās nokļūšana nesagādās liekus uztraukumus.

Tiek prognozēts, ka, izejot un izbraucot ar velosipēdu visus posmus, kopumā tiks veikts aptuveni 159 kilometrus garš ceļš. Jāņem vērā, ka posmi būs dažādās grūtības pakāpēs – tie būs gan vieglāki, gan grūtāki, kuru laikā dalībnieki varēs justies gan kā ekspedīcijā meklējot labāko izejamo ceļu, gan mērenā pastaigā. Piemēram, no Valmieras uz Strenčiem ceļi tiks meklēti pa Gaujas kreiso krastu, vai no Rūjienas uz Naukšēniem iespēju robežās maršrutu iesim pa šaursliežu dzelzceļa līniju. Gandrīz katrā posmā viesosimies arī kādā tūrisma vai kultūrvēsturiskā objektā un piepildīsim vēderus ar vietējiem labumiem. Par katru posmu plašāka informācija sekos mājaslapā "visit.valmiera.lv".

Katram "Ziemeļu stigas" posmam norisināsies atsevišķa pietiekšanās un katrā no tiem būs ierobežots dalībnieku skaits. Dalības maksa vienai personai katrā posmā ir pieci eiro.