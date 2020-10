Bērnu rotaļu paradīze – Tukuma parks

Pavisam netālu no pilsētas centra atrodas Tukuma pilsētas parks, kas kartē iezīmēts jau teju pirms 200 gadiem. Mūsdienās tas pamazām tiek atjaunots un nu te iekārtoti vairāki rotaļu laukumi gan lielākiem, gan mazākiem bērniem.

Kā vēstīts mājaslapā "Zudusī Latvija", pilsētas parks pie Lielās ielas iekārtots 1869. gadā pēc Kurzemes gubernatora ieteikuma. Sākotnēji tur bijuši tikai pastaigu celiņi, bet 19. gadsimta beigās tur uzbūvēta mūzikas estrāde un deju laukums. 20. gadsimta pirmajā pusē uzbūvēts neliels, kokgriezumiem rotāts restorāns. Vairāk nekā pirms 100 gadiem tur bijušas lapenes, kurās svētdienās spēlējuši pūtēju orķestri, darbojušās kafejnīcas.

Šobrīd parkā taciņas ir plašas un ērti izbraucamas ar bērnu ratiņiem, vietām gludo asfalta segumu nomaina grantēti celiņi. Kamēr bērni ālējas pa rotaļu laukumiem, var piesēst uz soliņiem, kuru dizains patīkami priecē, līdzīgā stilā veidotas arī riteņu novietnes. Kas nav mazsvarīgi – ir arī soliņi ar īpaši augstām atzveltnēm muguras atpūtināšanai.

Vairākās vietās izbūvētas taciņas, ko ieskauj kārklu arka, zem kājām mīksti čab mulča, bet caur lapainajām arkas malām var lūkoties uz parku un spēlēt paslēpes. Zaļoksnā taciņa zem kārkliem ir līkumota un interesanti to iziet būs arī pieaugušajiem.



Bērnu laukumiņā ir gan no tīkliem veidota piramīda, gan basketbola laukums, gan rāpšanās siena. Protams, kur nu bez šūpolēm, slidkalniņiem un atsperīga zirdziņa. Ir pat dažādas atjautības spēles – zem nojumes var iepazīties ar pulksteņa ciparnīcu, spēlēties improvizētā virtuvē un risināt vienkāršus matemātiskus uzdevums. Parkā ir arī divas mazas mājiņas, kas gan aizslēgtas ar piekarināmajām atslēgām, bet to logus grezno koši zīmējumi.

Izsalkumu var remdēt vasaras kafejnīcā, kur var iegādāties gardas pankūkas un atspirdzinošus dzērienus. Ierīkotas arī plašas tualetes, kas pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vienā no tualetēm ir arī pārtinamais galds.

