Brīvdienas Daugavpilī: kur veldzēties un baudīt ūdens priekus

Daugavpili raksturo ne tikai daudz kultūrvēsturisko objektu, sporta un kultūras notikumu, bet arī ūdenstilpju un zaļo teritoriju. Kur brīvdienās atpūsties, veldzēties un izklaidēties, ja viesojies šajā Latvijas pusē, uzzini turpinājumā!

Lielākā pilsētas ūdenstece ir publiskā upe Daugava, kas plūst cauri pilsētas teritorijai 16 kilometru garumā. Daugavpils teritorijā atrodas 12 ezeri un vairākas mākslīgās ūdenstilpes.

Pilsētā par oficiālām peldvietām atzītas trīs – pilsētas peldvieta pie Lielā Stropu ezera, peldvieta "Stropu vilnis" un Šuņezera peldvieta. Divās no šīm pludmalēm, kas atrodas pie Lielā Stropu ezera, plīvo Zilie karogi. Zilā karoga sertifikāta saņemšana apliecina, ka šīs peldvietas atbilst visaugstākajiem vides aizsardzības un ilgtspējīgas saimniekošanas standartiem. Papildus šo standartu nodrošināšanai pašvaldība kā Zilā karoga saņēmēja īsteno arī vides izglītības programmu.

Lielais Stropu ezers

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Lielais Stropu ezers ir Daugavpils pilsētas lielākā ūdenskrātuve, kas vasaras sezonā pulcē lielu atpūtnieku skaitu. Ezera spoguļa laukuma platība ir 417,9 ha. Tā ir vienīgā saldūdens ūdenstilpne Latgalē, kuras pludmalēm katru gadu tiek piešķirta Starptautiskā Vides Izglītības fonda (FEE) godalga – Zilais karogs, kas norāda uz tīrību, drošību un attīstītu infrastruktūru.

Lielā Stropu ezera centrālā pludmale

Lielā Stropu ezera centrālās pludmales teritorija ir labiekārtota ar dažādiem atpūtas elementiem – gājēju promenādi pastaigām, kas ir apgaismota diennakts tumšajā laikā, asfaltētu veloceliņu, kā arī vingrošanas laukumu ar āra trenažieriem aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Apmeklētājiem ir pieejams bezmaksas pludmales volejbola laukums, ģērbtuves, soliņi, stāvvieta un labierīcības. Šeit darbojas pludmales kafejnīca, kurā var atspirdzināties ar aukstiem dzērieniem un saldējumu. Sezonas laikā atpūtniekus priecē strūklaka pie centrālās pludmales, kas ir izgaismota dienas tumšajā laikā.

Centrālās pludmales apmeklētājiem ir pieejama unikāla ezera pontonu konstrukcija, kas sastāv no "ezera promenādes" daļas, 25 metrus garā atklātā baseina ar 4 celiņiem, lekšanas torņa un bērnu peldbaseina, pie kura ierīkots atpūtas laukums ar saulessargiem un atpūtas krēsliem, kuru izmantošana ir pilnīgi bez maksas.

Centrālā pludmale ir ģimenēm ar bērniem piemērota vieta, jo ezera krastmala ir sekla un pludmales tuvumā ir izveidots rotaļu laukums. Bērni var izpriecāties, izmēģinot dažādas rotaļu konstrukcijas, slidkalniņus un šūpoles. Turpat aktīvās atpūtas cienītājiem tiek piedāvāta elektroskūteru noma, elektro velosipēdu un gokartu noma "e-bike". Tiek piedāvāta arī sporta inventāra noma SUP sērfošanai.

Stropu ezera centrālā pludmale atrodas astoņu kilometru attālumā no Daugavpils pilsētas centra. Visērtākā nokļūšana Stropos ir ar personīgo auto, tramvaju nr. 3 (izkāpšana pieturā "Stropu ezers") vai 3. un 12. autobusu (izkāpšana pieturā "Internātskola"). Informācija par sabiedriskā transporta kustības sarakstu šeit.

Uz centrālo pludmali var nokļūt braucot ar velosipēdu pa reģionālo velomaršrutu Nr. 35 "Daugavas loki", kas visā garumā ir marķēts ar atbilstošām velozīmēm. Stropu ezera centrālajā pludmalē ir pieejamas velosipēdu novietnes.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Pludmale "Stropu vilnis"

Pludmale "Stropu vilnis" atrodas 10 kilometru attālumā no Daugavpils centra, netālu no centrālās pludmales. Abas pludmales savieno Stropu ezera promenāde, kas ir trīs kilometru gara. Pludmalei ir piešķirts Zilais karogs, un tajā tiek piedāvātas vairākas atpūtas iespējas.

Līdzās pludmalei atrodas piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns". Turpat darbojas piepūšamās ūdens atrakcijas, piedāvājumā ir arī SUP dēļu nomu, piknika un telšu vietas brīvā dabā, kemperu un treileru vietas, galda spēļu nomu, vietas, kur spēlēt tenisu un novusu, batuts un sauļošanās krēsli.

Pludmalē "Stropu vilnis" darbojas kafejnīca "Buffet", kas atklāta 2021. gada vasarā. Netālu no tās atrodas Stropu mežs, Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase un Stropu estrāde.

Lielā Stropu ezera promenāde

Daugavpils Stropu ezeram ir trīs kilometru gara promenāde, kas savieno divas pludmales no Centrālās pludmales, kas atrodas netālu Daugavpils reģionālās slimnīcas, līdz pludmalei "Stropu vilnis". Promenāde ir piemērota gājējiem, velobraucējiem, skrituļslidotājiem, skrējējiem un nūjotājiem.

Ruģeļu ūdenskrātuve

Foto: www.waterland.lv

Ruģeļu ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenstilpe, kas izveidota, gatavojoties Daugavpils HES celtniecībai. Tā atrodas četru kilometru attālumā no Daugavpils centra un ir iecienīta rekreācijas vieta. Vidējais dziļums – trīs metri, bet maksimālais dziļums – 12 metri. Šeit mīt ne tikai raudas, līdakas, asari, plauži, pliči, līņi, ruduļi, karūsas, bet arī vēži. Savukārt tas nozīmē, ka ūdens ir ļoti tīrs. Atkarībā no laika apstākļiem ūdenskrātuve maina savu krāsu – no antracītzaļās līdz svina pelēkajai.

Aktīvās atpūtas piedāvājums

Ruģeļu ūdenskrātuve šobrīd ir vienīgā vieta Daugavpilī, kur darbojas veikparks. Veikparka trases kopējais garums sastāda 240 metrus, un tas ir piemērots gan pieredzējušajiem braucējiem, gan iesācējiem, gan vienkārši atpūtniekiem. Atpūtas dažādošanai tiek piedāvāta iespēja īrēt SUP dēļus vai izbaudīt ripošanu pa ūdens virsmu ūdensbumbā jeb hidrozorbā. Ir iespēja iznomāt pirti, kublu un lapeni. Pie tam krastā ir iespēja spēlēt bumbu vai vienkārši laiski sauļoties.

Foto: www.waterland.lv

Ruģeļu ūdenskrātuvē atrodas ūdens atrakciju parks "Water Land". Tur ik gadu norisinās bērnu makšķerēšanas čempionāts ar pludiņu makšķeri.

Strūklaka Dubrovina parkā Daugavpilī

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Dubrovina parks atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, starp Rīgas un Parādes ielu. Tā iekārtošanā aktīvi piedalījās Pāvels Dubrovins (1839–1890), kas laikā no 1876. līdz 1890. gadam bija pilsētas mērs, tāpēc parkam dots Dubrovina vārds un tajā uzstādīts viņa piemineklis. Tveicīgajās vasaras dienās pie lielās strūklakas ikviens var rast atspirdzinošu veldzi, bet vakaros – noraudzīties tās daudzveidīgajā gaismas un ūdens saspēlē.

Šuņezers

Šuņezers ir publisks dzidrūdens ezers Daugavpils pilsētā. Izvietojies pilsētas ziemeļdaļā Daugavas labajā krastā starp Viduspoguļanku ziemeļos, Veco forštati austrumos un cietoksni dienvidos. Krasti lēzeni, slīpi, dibens smilšains un dūņains. Mīt karūsa, rauda, līnis, līdaka, asaris, plaudis. Ziemeļaustrumu krastā ir ierīkota peldvieta, un tā ir lieliska vieta makšķerēšanai.

Daugavas upe

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Izbraucieni ar kuģīti "Sikspārnis" un ūdens inventāra noma

Daugavpilī piedāvā doties braucienā pa Daugavu ar kuģīti "Sikspārnis". Aizraujošs brauciens pa gleznaino Daugavas upi ir apsverams variants, kā pavadīt laiku draugu vai ģimenes lokā.

Nosaukums "Sikspārnis" kuģītim dots par godu sikspārņiem, kuri dzīvo Daugavpils cietokšņa teritorijā un ir viens Daugavpils simboliem. Kuģītis "Sikspārnis" ir rotāts ar dažādiem kokgriezumiem, priekšgalā ir tā simbols sikspārnis, uz viena no kuģa sāniem ir vairogi, iekšpusē ir uzraksts "I love Daugavpils", kā arī kokgriezumā atainots vikings. Kuģītis atiet no piestātnes "Centrs" pie Vienības tilta. Brauciena ilgums ir 45 minūtes.

Kuģīti izveidoja uzņēmums Daugavpilī "SotKajak Daugavpils", kas piedāvā dažāda garuma un ilguma ūdens maršrutus ar SOT kajakiem (no četrām stundām līdz trim dienām), braucienus ar plostu Daugavpilī un dabas parkā "Daugavas loki", motorlaivu ar vadītāju un makšķerēšanas piederumu nomu, kā arī aprīkotu atpūtas vietu. Vasaras īpašais piedāvājums ir došanās izbraucienā pa Daugavu ar kajakiem un sagaidīt saulrietu.

Izbraucieni pa Daugavu ar plostu vai liellaivu

Laivu noma "Beibuki" Daugavpilī piedāvā izbraucienus pa Daugavu ar motorizētu plostu "Sola" un liellaivu "Dina". Brauciena laikā pasažieriem ir iespēja aplūkot Vienības tiltu, Bruģa ielas promenādi, Daugavpils cietoksni, aizsargdambi, pilsētas mikrorajonus un vērot skaistos dabasskatus. Maksimālais pasažieru skaits plostā un laivā – 15 cilvēki. Starta vieta – no piestātnes "Centrs " (Daugavas krastā zem arkas pie dambja pretī Rīgas ielai).

Bruģu ielas promenāde

Daugavas labajā krastā, Gajoka mikrorajona apkaimē ir izbūvēta Bruģu ielas promenāde. Tā ir labiekārtota vieta pastaigām un dabas krāšņuma baudīšanai.

Bruģu ielas promenāde ir izbūvēta posmā no 18. novembra ielas līdz Ūdensvada ielai, kā arī Dzirnavu ielu posmā no Bruģu ielas līdz Vidus ielai, veidojot 1,2 kilometru garu promenādi gar Daugavu. Visā garumā ir izbūvēti gājēju un veloceliņi, ir uzstādītas margas, vairāki soliņi un velonovietnes, veikta apzaļumošana, kā arī izvietoti āra trenažieri aktīvai atpūtai.

Esplanādes ūdenskrātuve

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta atrodas Esplanādes atpūtas parkā, kas ir iemīļota atpūtas vieta aktīva dzīvesveida piekritējiem. Esplanādes parka dīķī ir atļauta makšķerēšana, turpat darbojas strūklaka.

Teritorijā ir pieejamas labiekārtotas pastaigu takas un promenāde gar aizsargdambi, kas savieno pilsētas vēsturisko centru un Daugavpils cietoksni. Blakus ir ierīkots liels bezmaksas stāvlaukums, parka apmeklētājiem ir pieejama ģērbtuve, soliņi, āra trenažieri un bērnu laukums.

Esplanādes atpūtas parks ir Baltijā pirmais veloparks, kas četru hektāru platībā izveidots pilsētvidē, un tajā iekļautas dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona. Parks ir multifunkcionāls un pielāgots astoņiem dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – mtb, bmx, ielas velo, balansa velo, skeitbordam, longbordam, skrituļslidām un skrejritenim.

Parkā atrodas Mūzikas skvērs. Mūzikas skvēra centrālā tēma ir mūzikas skaņas pilsētas vidē. Mūzikas skvērā brīvdabā izvietoti dažādi muzikāli vides objekti, kas ļauj gan dzirdēt, gan arī sajust mūziku tās dažādākajās izpausmēs. Šeit ir izvietoti 10 dažādi āra mūzikas instrumenti – bungas, ksilofons, cauruļu zvani un citi interesanti objekti.

Foto: Daugavpils TIC

Gubiščes ezers

Gubiščes ezers atrodas Daugavpils pilsētas mikrorajonā – Apavu kombināts. Ezera krastā ir ierīkota peldvieta, blakus atrodas Aizpilsētas parks. Aizpilsētas parks mūsdienās ir iecienīts pilsētnieku atpūtas objekts. Iestājoties siltajam laikam, Gubiščes ezerā katru gadu tika uzstādīts vides objekts – kuģītis, kas tiek izgaismots diennakts tumšajā laikā.