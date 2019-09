Brīvdienu maršruts: ko apskatīt Skrīveru novadā

Skrīveri atrodas Daugavas labajā krastā, aptuveni 80 kilometru attālumā no Rīgas, Daugavpils virzienā. Tā ir lieliska vieta, kur atpūsties no steidzīgās ikdienas un iepazīt kaut ko jaunu. Idejas, ko šajā pusē apmeklēt, "Tūrisma Gida" lasītājiem piedāvā Skrīveru tūrisma informācijas punkta (TIP) pārstāvji.

Skrīveru novads lepojas ar dabas bagātībām, vērienīgu kultūrvēstures un literāro mantojumu, darbīgajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas gadu gaitā devuši lielu ieguldījumu Skrīveru novada attīstībā. Viens no pazīstamākajiem novadniekiem ir rakstnieks Andrejs Upīts, kurš daudzos savos darbos varoņu prototipus un norises vietas atradis tieši šajā pusē, pastāstīja Skrīveru TIP pārstāvji. Šeit atrodas arī rakstnieka memoriālā muzeja filiāle, ko ieskauj viņa stādītais dārzs.

Skrīveriešu lepnums ir Dendroloģiskais parks, kas ir unikāls Eiropas nozīmes dabas vēstures piemineklis. Savukārt dabas veidojumu skaistums Skrīveros tapis, pateicoties krāšņajam reljefam – vietējās nozīmes pauguriem, senatnīgajām tērcītēm un ieplakām. Interesanti ir savdabīgie nosaukumi – Putnu kalns, Erckalns, Sprūdu kalns, Mūrniekkalns, Kumeļkalns, vai upītes – Brasla, Maizīte, Dīvaja, Pulksteņupīte.

Daļa Skrīveru novada teritorijas – no Aizkraukles pilskalna līdz Dīvajas ietekai Daugavā – iekļauta Daugavas ielejas dabas parkā, un šeit atrodas nozīmīgi dabas liegumi. Viens no tiem ir lielā susura mikroliegums. Lielais susuris ir aizsargājams dzīvnieks, kas sastopams divās vietās Latvijā, un viena no tām ir Skrīveri.

Turpinājumā daži no ievērojamākajiem apskates objektiem šajā pusē!