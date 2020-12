Eņģeļu taka un gaismas stāsti: kā Ziemassvētkos priecē Sigulda

Sagaidot svētkus, Siguldā šogad pilsētvidē izveidoti apskates objekti, kur vienojošais motīvs ir eņģeļi. Viens no iedzīvotāju iecienītākajiem akcijas objektiem ir meklējams Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā – tā ir akcija "Atceries neaizmirst", pastāstīja Siguldas attīstības aģentūras pārstāvji.

Vietā, kur vasaras sezonā notiek tirdzniecība, šajos svētkos mājvietu raduši trīs dažādi eņģeļi, kas ar vides instalāciju palīdzību atgādina par ikdienas vērtībām, kuras nereti uzskatītas par pašsaprotamām. Tieši tāpēc akcijai izvēlēts nosaukums "Atceries neaizmirst", tādējādi atgādinot šajos svētkos, piemēram, piezvanīt kādam, kurš ir viens un ilgojas pēc savas ģimenes vai draugiem. Cits eņģelis atgādina par nepieciešamību rūpēties par savu tuvāko un tālāko apkārtni – ģimeni, dabu, valsti. Tikmēr vispopulārākā akcijas daļa ir fotostūrītis, kur ikviens aicināts nofotografēties, iejūtoties eņģeļa lomā. Šī instalācija atgādina, ka ikviens no mums ar savu atbalstu vai vienkāršu klātbūtni kādam varam būt beznosacījumu dāvana. Vēl šajā namiņā ikviens, kurš vēlas iepriecināt kādu siguldieti, var tam paredzētā grozā nolikt sarūpētu dāvaniņu, kuru savukārt var paņemt kāds, kurš šajos svētkos varbūt jūtas vientuļi un skumji vai zina, ka šajos svētkos citas dāvaniņas nesaņems.

Domājot par svētku noskaņu Siguldā, īpašs uzsvars šogad likts tieši uz vides objektiem, kas nav koncentrēti vienā atrašanās vietā, bet gan izvietoti tā, lai veicinātu pastaigas un mazinātu iespēju pulcēties vairākiem cilvēkiem vienuviet.

No Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma, kurā skaisti mirdzi pilsētas centrālā eglīte, līdz pat Siguldas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai izveidota interaktīva "Eņģeļu taka", kas īpaši piemērota bērniem – jaunākajiem svētku brīnuma meklētājiem un gaidītājiem. Interaktīvā pastaigu taka aplūkojama ar mobilo telefonu, "Overly" lietotnes palīdzību, kurā atdzīvosies 10 dažādi eņģeļi. Starp citu, "Eņģeļu taka" kartē veido Siguldas spieķa simbolu, un līdz ar to pastaigas dalībnieki aicināti doties uz Siguldas spieķu darbnīcu Siguldas pils kvartālā, lai izveidotu savu piemiņas dāvanu. Spieķu darbnīca norisināsies katru dienu no pulksten 10 līdz 16.

Foto: Reinis Oliņš

Savukārt Siguldas Svētku laukumā pilsētas simbols S! šogad rotājies ar akcijas "Eņģeļi pār Latviju" simboliku, tādējādi atgādinot par iespēju katram no mums ar savu ziedojumu kļūt par kāda smagi slima bērniņa atbalstītāju.

Vēl šajā nedēļas nogalē un līdz pat 2. janvārim Siguldas pils kvartālā katru vakaru būs iespējams vērot gaismas stāstu "Laimes aka", kas vedīs gaismas un mūzikas ceļojumā. Gaisma objekta ideja meklējama latvisko ziemas saulgriežu tradīcijās un tiešā veidā apspēlē labi zināmo puzura moduli, kas ir harmoniska visuma simbols, kas labvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku, ietverot sevī atdzimstošās gaismas ideju.

Foto: Reinis Oliņš

Apmeklējot vides objektus pilsētā, iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti izturēties atbildīgi, ievērot distanci, un nepulcēties.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.