Foto: Baudi klusumu, mieru un neskartu vidi Dauģēnu dabas takā

Dauģēnu dabas taka Ramatas pagastā, Valmieras novadā, ir viena no garākajām labiekārtotajām dabas takām Latvijā – vienā virzienā tās garums ir apmēram 10 kilometri. Pastaigā pa to vari baudīt Salacas senlejas ainavas ar sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, informēts Valmieras novada tūrisma mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ejot pa taku, varēsi aplūkot arī tādus apskates objektus kā Silmaču iezi un akmeni, Salacas senlejas terases un palienes, Dauģēnu karjeru, Nīkuces akmeni, ainavisko Pēces purvu un mazskarto Ramatas boreālo mežu. Viens no iespaidīgākajiem smilšakmens atsegumiem ir Dauģēnu klintis ar divām alām, kas ir garākās Latvijā (346 un 159 metri), un no kurām iztek avoti. Viegli pieejamas ir tikai alu ieejas daļas. Klintis visā to krāšņumā vari ērti aplūkot no izveidotajām noejas kāpnēm ar labiekārtotu skatu platformu.

Dauģēnu dabas taka savienojas ar Skaņākalna dabas parka taku, tādēļ pārgājienu iespējams uzsākt no atpūtas vietas iepretim Skaņākalna klintij. No otras puses to var uzsākt netālu no Ramatas ietekas Salacā (pie atpūtas vietas Puņmutes). Taka paredzēta kājāmgājējiem ar iespēju izmantot velosipēdus, tajā ir astoņas labiekārtotas atpūtas vietas, kuras var izmantot arī laivotāji.