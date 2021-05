Foto: Kuldīgā plāno izbūvēt skatu torni un trošu ceļu nobraucienam pāri Ventai

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavisam nesen parādījās ziņa par skatu torņa un trošu ceļa nobrauciena pār Ventu būvniecību Kuldīgā, kuru plānots izbūvēt līdz nākamā gada pirmajai pusei. Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāja Dace Šēle norāda – informācija, ka šis projekts ir pieteikts valsts budžeta finansējumam, ir oficiāla, bet ar konkrētu realizācijas termiņu nospraušanu nesteidzas.

Kuldīgā, Pārventas parkā, dabas liegumā ''Ventas ieleja'', savulaik jau atradies koka skatu tornis – pieticīgs un vienkāršs, bet pilsētas iedzīvotāju un tūristu iemīļots. Diemžēl laika zobs koka tronim nebija labvēlīgs, un to nācās demontēt. Šēle stāsta, ka drīz pēc tam, 2017. gadā, izsludināts iepirkums par jauna, ilgmūžīgāka un moderna skatu torņa izveidi, kurā uzvarējis uzņēmums SIA ''MAAJA''.

Kopā ar uzņēmumu izveidots būvprojekts, kurā uzsvars likts uz torņa pieejamību. ''Torņa sākums ir uzbēruma taka, kas aizved līdz vertikālajai daļai un dod iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vērot Kuldīgas senpilsētu no nogāzes malas 2,5 metru augstumā no esošās zemes augstuma atzīmes. Un, arī domājot par trošu ceļa drošu nosēšanās vietu, skatu tornis ir nedaudz nobīdījies no tā sākotnējās vietas – tuvāk kraujai un vecajam tiltam,'' plānus ieskicē Šēle un piebilst, ka torni plānots izgaismot naktī, kas ļaus arī diennakts tumšajā laikā novērtēt tā skaistumu un atspoguļos mūsdienīgo būvniecības pieeju.

Būvprojekta vadītāja Vita Škapare projekta skaidrojošajā aprakstā par izvēlēto torņa vietu raksta: ''Izvēlētais [torņa] novietojums paver plašāku skatu uz Ventas rumbu un Kuldīgas ķieģeļu tiltu, izmantojot mazāku torņa augstumu. Pārventas parka esošais reljefs dabiski ir izveidojies, radot parkā līdzenās daļas izvirzījumu (mēli) uz Ventas pusi, kas dabiski aicina parka vertikālo akcentu novietot šajā zonā un aizvirzīt apmeklētāju līdz pacēluma malai, kur, pastiprinot skatītāja sajūtas, tornis slejas pāri nogāzei, radot lidojuma sajūtu skatā uz leju. Kā arī šis novietojums veicinātu augsnes erozijas samazināšanu un optimizētu apmeklētāju plūsmu, ļaujot izbaudīt nogāzes piedāvātos skatus, novirzot apmeklētājus no jūtīgākām teritorijām un saglabājot esošās dabas vērtības.''

Šobrīd infrastruktūra jau daļēji ir izbūvēta, jo līdz skatu torņa potenciālajai vietai ir izveidota gājēju taka. Pie tilta būvniecības paredzēta arī apkārtējās vides labiekārtošana – jaunu autostāvvietu izbūve.

Tiesa, galvenais iemesls, kāpēc skatu torņa un trošu ceļa nobrauciena būvniecība jau nav realizēta, ir finanses, kas, kā norāda Šēle, aktīvi tikušas meklētas jau no 2017. gada. 'Kuldīgas novada pašvaldība šo projektu šī gada 14. maijā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) izvērtēšanai Ministru kabineta noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" ietvaros. ''Šis projekts atbilda nepieciešamajiem noteikumiem, līdz ar to arī esam iesnieguši pieteikumu uz valsts finansējuma atbalstu 85 procentu apmērā būvniecības izmaksām,'' stāsta 'Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāja. Un tuvākā mēneša laikā tiks noskaidrots, vai atbilde būs pozitīva.

''Šobrīd paralēli jau esam izsludinājuši būvniecības iepirkumu. Un, ja VARAM lēmums būs pozitīvs, paši varēsim savu sociālo tīklu kontos un mājaslapā ziņot un lepoties ar šo projektu. Šobrīd mēs vēl to neuzdrošināmies, jo zinām, ka konkursā uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu ir ļoti liela konkurence starp pašvaldībām, un nevaram būt pilnībā droši, ka šis projekts saņems valsts finansējumu,'' norāda Šēle.

Lai arī pilnīgu skaidrību ieviesīs VARAM atbilde, Kuldīgas attīstības aģentūra paredz, ka pēc finansējuma saņemšanas skatu torņa un trošu ceļa nobrauciena pār Ventu būvniecība tiks veikta gada laikā. Savukārt, taujāta par vīziju, kā izpaudīsies trošu nobrauciens, Šēle stāsta, ka ir izstrādāti vairāki iespējamie varianti, taču par konkrētiem būs iespējams runāt arī vien tad, kad projekta būvniecība būs ieguvusi finansējumu. Turpinājumā ieskats Kuldīgas skatu torņa un trošu ceļa nobrauciena iecerēs.