Foto: Mājiņas ezera krastā – fantastiska atpūtas vieta Talsu pusē

Latvijā ir gana daudz vietu, kur aizbēgt no ikdienas steigas un atvilkt elpu pēc garas darba nedēļas. Viena no tām atrodas pusotras stundas brauciena attālumā no Rīgas, netālu no Talsiem. Mežā pie neliela ezeriņa uzbūvēti trīs namiņi, par kuriem rūpējas Lukševiču ģimene.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Vairāk nekā pirms 30 gadiem šeit dzīvoja mūsu vecmāmiņa Valija. Katru gadu viņu apciemojām un baudījām pasakaino dabu," stāsta projekta autors Kirils. "Nesen vecmāmiņa devās mūžībā, bet mēs pieņēmām lēmumu pārcelties šurp no pilsētas un mēģināt iepūst jaunu dzīvības dvašu šajā mums tik ļoti nozīmīgajā vietā."

Rančo "Gobas" atrodas patiesi unikālā vietā – meža biezoknī, ezera krastā, bet tuvākie kaimiņi ir pāris kilometru attālumā. "Meža zvērus mēs redzam biežāk nekā cilvēkus," atzīstas Kirils.

Foto: Rancho Gobas

Veidojot rančo, saimnieki domājuši par to, lai viesi varētu uzlādēties, atslābināties un sakārtot savas domas. Lai pavisam tuvu varētu sajust dabas enerģiju, tika pieņemts lēmums mājiņas būvēt teju kokos, uzstutējot tās uz koka "kājām". No zemes paceltajām mājiņām ir plašas terases, no kurām paveras pasakains skats uz apkārtni. "Būvniecības materiālus ieguvām no šī paša meža. Būvniecības process bija lēns, bet visu taisījām kā priekš sevis un pirmie viesi tika uzņemti tikai šī gada augustā," paskaidro Kirils.

Ir paredzēts, ka namiņos var dzīvot jebkurā gadalaikā, mājiņas ir siltinātas, ir apkure, kā arī karstais ūdens. Pilnvērtīgai dienu aizvadīšanai ir arī plītiņa, ledusskapis, tualete, duša, saliekamās gultas un matrači, tādēļ tur var palikt kaut uz vairākām nedēļām. Par mājiņu interjeru atbildīga bijusi saimnieka sieva, kas daudz laika veltījusi tam, lai atrastu piemērotas mēbeles un radītu viesiem siltuma un mājīguma sajūtu.

Foto: Rancho Gobas

"Turklāt mēs turpinām nodarboties ar lauksaimniecību un lopkopību tāpat kā mūsu senči. Rančo var aplūkot Skotijas savvaļas "Hailender" šķirnes govis, Kamerūnas aitas un alpaku ģimeni." Saimniekiem pieder divi Bernes ganu suņi Ričards un Cunami, tādēļ arī viesi droši drīkst ņemt līdzi savus četrkājainos draugus, aicina Kirils.

Tā kā ezers ir teju pie namdurvīm, rančo viesojas arī zvejnieki, viena vakara rekords ir deviņas karpas. Ziemā plānots izveidot slidotavu un ledus slidkalniņus, viesi var baudīt arī saunas apmeklējumu un džakuzi brīvā dabā.

Sīkāk par atpūtas iespējām rančo "Gobas" var lasīt šeit.