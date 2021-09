Foto: Saules pielietais Engures ezera dabas parks, kur iespējams satikties ar savvaļas zirgiem

Aptuveni 90 kilometru attālumā no Rīgas atrodas Engures ezera dabas parks, kur iespējams sajust neskarto un arī brīžam mežonīgo dabu. Šeit ikviens var nodoties putnu vērošanai no šai nodarbei izveidotā skatu torņa, doties pastaigā, iepazīstot orhidejas, un satikties ar savvaļas govīm un arī zirgiem.

Engures ezers ir trešais lielākais ezers Latvijā. Pēc augu un putnu daudzveidības un apdraudēto sugu daudzuma, Engures ezera ornitoloģiskais liegums ir viena no floristiski bagātākajām teritorijām Latvijā. Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zeme ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, tostarp meži starp piekrasti un ezeru.

Iedvesmojoties no pieejamās informācijas Engures novada mājalapā: ko iespējams aplūkot, kad ceļš atvedis uz "Engures ezera" dabas parku? Par to raksta turpinājumā.

Engures ezers



Lielākais Latvijas lagūna tipa ezers, kas ir viena no Latvijas bagātākajām ūdensputnu ligzdošanas vietām.

Engures ornitoloģiskais pētījumu centrs



Ezera krastā atrodas Bioloģiskais institūts Ornitoloģijas laboratorijas lauka bāze, kas nodarbojas ar Engures ezera ligzdojošo putnu izpēti un gredzenošanu.

Savvaļas dzīvnieku ganības



Protams, ka paši pamanāmākie dabas parka iemītnieki ir savvaļas dzīvnieki un putni, ar kuriem sastapties aci pret aci var ikkatrs apmeklētājs. Pļavās iežogojumos ganās Latvijas brūnās, Hailandes, Šarolē un Herefordas govis, kā arī Polijas Koniku šķirnes zirgi, vēstīts Engures dabas parka mājaslapā. Senās mājdzīvnieku šķirnes šajā parkā ir tamdēļ, lai tur saglabātos atklātās un parkveida ainavas, – lai ezera krasti neaizaugtu un lai tiktu nodrošināta dabas daudzveidība. Dzīvnieki nav izvēlīgi barības ziņā: vasarā pārtiek no zāles un jaunajām niedrēm, taču ziemā ēd koku un krūmu zarus, mizu un skujas, kad ir nelabvēlīgi apstākļi tos piebaro ar sienu. Vērojot savvaļas dzīvniekus, rodas pārliecība, ka tie ir laimīgi, viņi klejo pa parku, nebaidoties no cilvēkiem, savā starpā rotaļājoties, skraidelējot, un pat ir gatavi fotografēšanai un sevis paglaudīšanai. Tomēr pret tiem jāizturas ar cieņu un lūgums būtu tos nebarot! Kā arī svarīgi atcerēties, ka savvaļas dzīvnieku aploks ir pieslēgts elektriskajam ganam, tāpēc brīdinājums būtu – neskarties pie stieples!

Putnu vērošanas tornis



Migrāciju laikā Engures dabas parkā iespējams ieraudzīt gandrīz visas Latvijā konstatētās migrējošo putnu sugas. Atsevišķas putnu grupas parku izmanto: spalvu maiņai, migrācijas atpūtai un barošanai, kā arī kā savu ziemošanas vietu. No torņa paveras savdabīgas Engures ezera vidusdaļas ainavas ar niedrājiem un ūdens klajumiem. Tornī atrodas informācijas stends ar apkārtnē sastopamajām putnu sugām, bet turi acis vaļā, jo, iespējams, sastapsi retas un izzūdošas putnu sugas – griezi, ūpi, mazo ormanīti, jūras ērgli, somzīlīti, balto gārni un citus. Pavisam kopā liegumā ligzdo 187 putnu sugas. Tieši Engures ezers ir viena no tām vietām, kur Latvijas ornitoloģijas biedrība katru aprīli un oktobri rīko Putnu vērošanas dienas.

Orhideju taka



Orhideju taka pieejama visu cauru gadu, taču visskaistākais laiks ir jūnijs, kad ir orhideju ziedēšanas laiks. Šeit sastopamas vairāk kā 22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju dzimtas sugām. Piemēram, dabas parkā var apskatīt bagātīgas mušu ofrīdas audzes, kas ir ļoti reta orhideja, sastopama tikai Kurzemē. Takas garums – 3,5 kilometri. Tāpat parka teritorijā aug ap 800 augu sugu.

Ikdienu darbu "Engures ezera" dabas parkā veic Engures ezera dabas parka fonda valde, kas iespēju robežās nodrošina dabas parka aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu.

Turpinājumā piedāvājam virtuāli paviesoties saules pielietajā Engures ezera dabas parkā.



