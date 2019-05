Foto: Siguldas novada ainavas un faktūras no putna lidojuma

Raugoties uz ierastajām vietām un ainavām no cita rakursa, mēs varam tās iepazīt no jauna, un to pierādījis arī fotogrāfs Mareks Gaļinovskis, kas fotogrāfijas no gaisa balona uzņem kopš 2015. gada, dodoties izbraucienos pa Siguldas apkārtni.

"Ir vietas, kas ir pazīstamas un mīļas jau no bērnības, bet ir vietas, kas tapušas un sākušas rotāt Siguldu pēdējos 10 –15 gados, kad pilsēta piedzīvoja savu renesansi, nebijušu popularitāti un jēgpilnu attīstību. No augšas var labi redzēt, kā izplešas pilsēta, kā parādās jauna tūrisma infrastruktūra un cik harmoniski tā iekļaujas vidē. Tajā pašā lakā var redzēt tik ierastus objektus un skatus tik neierastā rakursā. Un, protams, tikai no augšas var labi redzēt, cik vijīga un līkločota ir Gauja un tās senleja. Protams, arī kā mainās ainava, atkarībā no gadalaika, lidojuma trajektorijas, lidojuma dienas – vienādu skatu nav, tie neatkārtojas, jo mainās gaisma, mainās rakursi, mainās debesu toņi un nokrāsas – tas padara lidošanu un Latvijas apceļošanu ar gaisa balonu vēl aizraujošāku. Foto redzamas Siguldas un tās apkaimes atpazīstamās, senās un pavisam jaunās vietas. Piemēram, Svētku laukums, Turaidas pils, Turaidas un Krimuldas baznīcas, panorāmas rats un golfa laukums, tilts pāri Gaujai un pilsētvides ainavas," fotogrāfs Mareks Gaļinovskis pastāstīja "Tūrisma Gidam".