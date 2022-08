Fotogalerija: izbaudi pēdējās vasaras dienas Alūksnē

Kamēr vasara vēl rit pilnā sparā, iesakām izbaudīt pēdējās pirmsskolas brīvdienas, atvaļinājumus un atpūtu Alūksnes pilsētā un novadā, kur daba valdzina, pakalni, ezeri, parki ir teikām un nostāstiem vīti un atpūtas iespējas atradīs gan individuāls ceļotājs, gan ģimenes un draugu kompānijas. Ko iespēt izdarīt Alūksnē šajā vasarā, stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra speciāliste Līva Buliņa.

Alūksnē viegli ielēkt no pilsētas dabā

Labsajūtai un sportiskām aktivitātēm izbaudi Alūksnes ezeru ar kuģīti "Marienburg" vai plostu "Kaija", veldzējies ezera peldēšanās vietās vai aizbrauc uz kādu no četrām ezera salām, izmantojot plašo sortimentu no ūdens transporta piedāvājuma – airu laivas, motorlaivas, elektrolaivas, katamarānus, SUP dēļus, ūdensmotociklus un vēl!

Atraktīvs izklaides elements būs gaisa trošu nobrauciens jeb ''zip line", kas sākas Tempļakalnā, kur izbūvēts starta tornis, un noslēdzas piezemēšanās platformā Pilssalā, blakus pludmales zonai. Nepilnus 350 metrus garais nobrauciens pāri ezeram ir diezgan straujš un ātrs, tādēļ asas izjūtas un adrenalīns tā laikā garantēts.

Alūksnē naktīs staro ne tikai mēness un zvaigznes



Šeit gaismas izrādes spēlē Alūksnes Jaunā pils ar baznīcu, bet tilts atskaņo romantiskas melodijas netālu no gaismas pielietajām strūklakām.

Alūksnes augstiene ir lieliska pašmāju alternatīva Skandināvijas un Alpu cienītājiem



Vien pārdesmit kilometru attālumā Aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" baudāmas ainaviskās Latvijas augstkalnes ar majestātisko Dēliņkalnu, kuram pa spēkam Daugavu no Gaujas šķirt, stāvo Drusku kalnu, no kura saskatāma Baltijas augstākā virsotne – Lielais Munameģis. Lai pakāptos vēl augstāk, jādodas uz Kornetu un Dēliņkalna skatu torņiem, kur īpaši vasaras sezonā ir baudāmi fantastiski saullēkti, saulrieti un arī zvaigžņu lietus!

Nedēļas nogalē, 27.augustā, otro gadu pēc kārtas Mājas kafejnīcu dienā "Pierobežas garšas Veclaicenē" viesmīlīgie malēnieši vērs savus namus un pagalmus, lai ikvienam dotu iespēju iepazīt Veclaiceni no vietējo skatu punkta un galdā celtu gardas pašu gatavotas maltītes. Būs iespējams apmeklēt 11 mājas kafejnīcas, no kurām divas veidotas sadarbībā ar igauņu kaimiņiem, dodot iespēju izbaudīt kaimiņu būšanu un izgaršot tikai šeit sastopamo pierobežas virtuves savdabību, kurā atradīsiet gan igauņu putru un setu tradicionālo auksto zupa suulliim, gan malēniešu profitroļus.

