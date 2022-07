Galamērķis šajās brīvdienās – Valmiera un tās apkārtne

Sestdien, 30. jūlijā, Valmierā notiks grupas "Prāta vētra" koncerttūres "Gads bez kalendāra" koncerts, un tas lielisks iemesls, lai apvienotu vakara muzikālo baudījumu ar interesantu objektu apskatīšanu pa dienu, jo Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē patiešām ir ko redzēt, izbaudīt un izzināt!

Valmiera ir viena no senākajām pilsētām Latvijā, kas atrodas nedaudz tālāk par 100 kilometriem no Rīgas. Valmierā un tās apkaimē pieejamas aktivitātes, ko izbaudīt piedzīvojumu meklētājiem, dabas un pastaigu cienītājiem, kultūrvēsturisko objektu izzinātājiem. Pilsētā pieejams plašs ēdināšanas piedāvājums, sākot no picērijām līdz restorāniem. Izpēti, kur paēst Valmieras tūrisma mājaslapā šeit, vai uzticies citiem apmeklētājiem, kas savu novērtējumu snieguši "Trip Advisor" šeit.

"Valmieras Ziņas" norāda, ka te atrodas marķēti pastaigu un velo maršruti, tematiskās pastaigas ar atjautīgiem, pa ceļam veicamiem uzdevumiem, vairāki atpūtas piedāvājumi ģimenēm ar bērniem, piemēram, Valmieras Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks ar četru trošu nobraucienu pāri Gaujai un tīklu kubs, Beverīnas koka skulptūru labirinti, izbrauciens ar Gaujas tramvaju, fantāziju zeme "Neonija", un, galu galā, Gaujas Nacionālais parks.

Turpinājumā – "Tūrisma Gida" rakstu izlase, ko izbaudīt Valmierā un tās apkārtnē.