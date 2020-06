Ģimeniska atpūta kokos – tīklu parks Līgatnē

Kopš 2018. gada Līgatne ir par vēl vienu lielisku galamērķi bagātāka – tur atrodas "Zeit" atpūtas komplekss un tīklu parks. Ja vien meklē izklaidējošu atelpas vietu, kur iespējams doties arī piedzīvojumā starp kokiem, tad šī būs īstā vieta.

Ar Līgatni atpūtas kompleksa saimnieks Marģers Zeitmanis savu dzīvi saistījis jau labu laiku – no 2008. gada ar ģimeni atpūtušies brīvdienās un vasarā, bet 2016. gadā pieņēmuši lēmumu uz šo pusi pārvākties pavisam. "Mūsu ģimenei bija pavisam neliela pieredze viesmīlībā, jo dažādu nejaušību rezultātā bijām pirmie, kas Līgatnē uztaisīja apartamentus tūristiem un vēsturiskajās koka barakās piedāvāja palikt apartamentos. Tas bija kāds 2014. gads. Kā jau visi iesācēji – paši tīrījām, mazgājām, paši sagaidījām, paši mācījāmies no kļūdām utt. 2016. gadā sapratām, ka "jāmet miers" vai arī jānodarbojas ar to nopietnāk un profesionālāk. Sākām bez steigas meklēt kādu mājiņu, ko pārvērst nelielā viesnīcā. Pilnīgi nejauši pamanījām plakātu, ka tiek pārdots bijušais kasku cehs. Izpētot to, radās sajūta, ka tā ir laba vieta viesnīcai, kultūrai, aktīvai atpūtai. Tad arī iegādājāmies no Rīgas kompānijas šo "labi izvēdināto" objektu un sākām rosīties," Zeitmanis atklāja "Tūrisma Gidam".

Gadu vēlāk viņi sākuši aktīvi rosīties bijušajā kasku cehā un plānot, kāds varētu būt gala koncepts. "Jau no paša sākuma sapratām, ka "Zeit" komplekss būs pēc iespējas pieejamāks un drošāks visiem – ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, suņiem. Sapratām, ka arī būs aktīvās atpūtas zonas – rotaļu istabas ārā un iekštelpās. Dažādu sakritību un blakus notikumu rezultātā mūsu rokās nonāca ideja, kas jau dzīvo vairāk nekā desmit gadus Francijā, Anglijā un citās Eiropas valstīs – tīklu parks kokos. Nolēmām riskēt un ideju realizēt kā pirmie Latvijā," pašus pirmsākumus atceras Zeitmanis.



Tīklu parks sastāv no vairāk nekā četrām tonnām tīklu un 18 kilometriem virves. Parks atrodas astoņus metrus virs zemes. Izveidoti 750 kvadrātmetri ar tiltiem, tuneļiem un laukumiem. Kopējais parka garums ir 300 metri. Tīklu labirints ir veidots tā, lai būtu gan droši, gan aizraujoši, tādēļ šūpošanās koku galotnēs ir piemērota lieliem un maziem.

Papildus ir radīta tīklu parka istaba metru virs zemes, lai mazie un bailīgākie var izmēģināt tīklu parku un aklimatizēties pirms doties piedzīvojumos kokos, kā arī īpaša tīklu zona ierīkota iekštelpās.

"Līdz Covid-19 krīzei katru piektdienas vakaru bez izņēmuma mums bija muzikālie vakari bez ieejas maksas. Labā laikā ārā, sliktā laikā iekštelpās. Arī pēc Jāņiem esam atsākuši piektdienas vakaru tradīciju. Sestdienās ir dažādi nelieli un arī lielāki koncerti. Mēs paši un mūsu viesi ir iecienījuši mazos akustiskos koncertus kamerformātā. Arī ceturtdienu Stāstnieku vakariņas ir iecienīts pasākumu formāts. Katrā ziņā – esam ļoti pateicīgi mūsu pastāvīgajiem viesiem, līgatniešiem un mūsu komandai par šiem diviem gadiem kopš atvērāmies 2018. gada jūlijā," rezumē Zeitmanis.

Vairāk informācijas par tīklu parku un šo atpūtas kompleksu meklē te un te.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.