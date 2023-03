Izzini Jēkabpili pārgājiena svētkos, dodoties dabā un pildot aizraujošus uzdevumus

1. aprīlī notiks pārgājienu seriāla "Latvijas izaicinājums 2023" maršruta "Jēkabpils noslēpumi" atklāšana. Pasākums norisināsies Jēkabpils Mežaparkā pie Radžu pludmales, un dalībniekiem būs iespēja piedalīties divu veidu distancēs pēc savas izvēles. Pārgājiena laikā notiks vietējo ražotāju labumu tirdziņš, kā arī norisināsies radošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, savukārt vakarā notiks svētku koncerts.

Dalībniekiem ir iespēja izvēlēties diva garuma distances: Ģimenes apli 15 kilometru garumā vai Mazo apli 26 kilometru garumā. Pasākuma rīkotāji sola, ka būs sagatavoti aizraujoši uzdevumi, kas dalībniekiem jārisina maršrutā, padarot šo par vēl nebijušu pieredzi, dodoties dabā.

Piedaloties pārgājienā, ir iespēja iepazīt skaisto pilsētu Likteņupes krastos ar tās burvīgo Mežaparku. Takas un ceļi aizvedīs pie kāda sen aizmirsta bunkura, no kura ceļš cauri mežam vedīs uz veco laiku dzelzceļa līniju, no kuras ceļš aizvedīs uz mežu, kura līkločos atklāsies sen aizmirstas vēstures liecības. Pēc tam ceļš pārgājiena dalībniekus vedīs uz kūdras purva malu, caur kuras taku labirintiem nonāks pie Sakas upes, pār kuru slejas neliels HES. Tad dabas takas nomainīs bruģēti ceļi un laukakmens tilts, no kura taka tālāk aizvedīs līdz Daugavai, kuras krastos iekārtojušās skaistas baznīcas, senās uzmērīšanas sistēmas daļas un dižakmens.

Lai reģistrētos un uzzinātu vairāk par pārgājiena svētkiem "Jēkabpils noslēpumi", klikšķini šeit.

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties balvu izlozē un iegūt vērtīgas balvas: ceļojumu uz Gruziju, dāvanu kartes no tūrismu preču veikala "Ceļotājs", vērtīgus suvenīrus no veikala "militaryshop.lv", dāvanu komplektus no Jēkabpils domes un dāvanu kartes no digitālo piedzīvojumu organizētāja "LatvianRoutes".