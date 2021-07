Jūrkalnes Romas katoļu draudzes baznīca, par kuras izcelsmi vēsta leģenda

Paraugoties Latvijas kartē, kaut kur vidū starp Ventspili un Liepāju, Kuldīgu un Baltijas jūru atrodas Jūrkalne, kas ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārvalstu tūristiem pazīstama ar savu gleznaino piekrasti un iespaidīgo stāvkrastu 20 metru augstumā. Taču, ciemojoties šajā pusē, vērts apskatīt arī daudz ko citu.

Viduslaikos Jūrkalnei bija cits vārds – Feliksberga – tulkojumā ''Laimīgais kalns''. Leģenda vēsta, ka kādam kuģim pie šiem krastiem draudējusi bojāeja, un kapteinis solījis – ja laimēsies izglābties, šai vietā tas cels baznīcu. Un patiesi Jūrkalnē stalta slejas katoļu baznīca.

Šeit vienkopus ir jūra, tās augstie krasti, suitu tērpi un ziņģes, Rīvas dabas taka, vecais koka tilts, ūdenskritums. Jūrkalnē ir ko darīt jūras makšķerniekiem, laivotājiem un paraplānu lidotājiem. Jūrkalnes bijušos laikus var redzēt tautas nama Vētru muzejā un bibliotēkas mantu kambarītī. Kas vēl neparasti – Jūrkalnē iespējams baudīt divus saulrietus vienā vakarā. Vienu – stāvot jūras krastā, bet otru – no stāvkrasta raugoties.

Jūrkalnes ciemata centrā atrodas Jūrkalnes dabas un atpūtas parks, kurā ietilpst Vēja sēta, "Zelta mopēda" atceres vieta, baznīcas ābeļdārzs un dabas takas uz pludmali. Šī zeme pieder Jūrkalnes Romas katoļu draudzei, kas apsaimnieko valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcu, kur regulāri notiek dievkalpojumi. Spēcīgās katoļu baznīcas ietekmes un citu tautu kultūras mijiedarbības rezultātā Suitu kultūras telpā, arī Jūrkalnes pagastā, ir izveidojusies un saglabājusies izcila kultūrvide un tās unikālā identitāte.

Katoļu baznīca piedzīvojusi pārmaiņas – atjaunota ēkas fasādes daļa, veikti fasādes izgaismošanas darbi un vasaras durvju montāža. Ierīkota videonovērošana, elektroniska apmeklētāju uzskaites sistēma, kā arī ierīkots informācijas stends ar informāciju par baznīcas vēsturi un suitu kultūras telpu.

Baznīcā ieeja, protams, ir bez maksas, un to no iekšienes var apskatīt katru dienu no 1. jūnija līdz 30. septembrim. Tiesa, ņem vērā, ka baznīcas apmeklējumu lūgums pieteikt, zvanot pa tālruni 29618155. Savukārt svētdienu dievkalpojumi notiek reizi mēnesī un atsevišķās svētku dienās, kā arī mēneša 2. un 4. svētdienā notiek svētā mise.

Raksta tapšanā izmantota informācija no Kultūras ministrijas kampaņas ''Atrastā Latvija'', ''Visit Ventspils'' un Jūrkalnes mājaslapām.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.