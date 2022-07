Ko redzēt un piedzīvot Tērvetes apkārtnē?

Tu jau zini, ko apskatīt netālu no "Riekstukalna", Gaiziņkalna un Strīķupes, kur notikuši iepriekšējie taku skrējiena "Stirnu buks" sacensību posmi, un nu laiks ieplānot, ko apskatīt Tērvetes pusē, jo tur 13. augustā notiks kārtējais skrējiena posms. Tērvetē un tās apkārtnē redzēt un piedzīvot tiešām var daudz, tāpēc – ieplāno brīvdienas aktīviem un izzinošiem piedzīvojumiem!

Aizmirsties pasaku valstībā ar Pasaku bānīti Tērvetes dabas parkā

Apmēram 1200 hektāru lielajā Latvija valsts mežu dabas parka teritorijā ir vairākas tematiskās daļas (Rūķu mežs, Pasaku mežs, atrakciju laukums, Kurbada zeme), un tajā jūtams latviešu rakstnieces Annas Brigaderes literārais devums. Te redzēsi gan koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces lugu varoņus – Sprīdīti un Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudzenēm –, gan "dzīvus" pasaku tēlus. Atsevišķu parka daļu var sasniegt ne tikai kājāmgājēji, bet arī velobraucēji, ģimenes ar bērnu ratiņiem un cilvēki ar kustību ierobežojumiem. Parkā iespējams braukt ar Pasaku bānīti, iznomāt velkamos ratiņus un velosipēdus, uzkāpt koka skatu tornī vai doties izpētīt tālākas parka daļas – Veco priežu parku, Zaļo klasi vai Gulbju tilta ainavisko apkārtni.

Izbaudi aktīvas un aizraujošas atrakcijas piedzīvojumu parkā "Tarzāns"

Piedzīvojumu parks "Tarzāns" ir Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu parks, kurā izklaides iespējas pieejamas visai ģimenei, jo trases izveidotas dažādām grūtības pakāpēm. Te atrodas šķēršļu trase kokos 20 metrus virs zemes, milzu šūpoles, batutu parks, katapulta, trošu nobrauciena trase, loku šaušana un citas atrakcijas. Parkā atrodas arī 400 metrus gara rodeļu trase, kas izvietota uz vienas no stāvākajām nogāzēm Latvijā.

Sajūti tropu klimatu uz savas ādas tauriņu mājā

"Tērvetes tauriņu" mājā var aplūkot Āzijas eksotisko krāsu tauriņus, Dienvidamerikas dižtauriņu un Āfrikas unikālos tauriņus, uzzināt par tauriņu uzbūvi un dzīves ciklu, attīstību, raksturīgākajām iezīmēm un barošanās paradumiem, iepazīties ar mitro tropu augu daudzveidību un aplūkot krāšņus ūdens iemītniekus. Un tas viss – izbaudot īstu tropu klimatu uz savas ādas. Šeit tiek organizētas dažādas spēles un atrakcijas apmeklētājiem, kā arī veidotas radošās darbnīcas visa vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Izzini Zemgales vēsturi Tērvetes koka pilī

Vēsturiskā muzeja ekspozīcija vēsta par seno zemgaļu un Tērvetes vēsturi no 9. līdz 13. gadsimtam, un te aplūkojams Tērvetes pils makets, zemgaļu pilskalnu attēli, ieroči, sadzīves priekšmeti, zemgaļu tērpi. Savukārt Tērvetes koka pilī aplūkojama plašākā Baltijā minētā laika posma zemgaļu materiālās kultūras ekspozīcija, kā arī apskatāma zemgaļu valdnieka vaska figūra un lielākā zobenu izstāde Latvijā.

Izstaigā pa Brigaderes takām muzejā "Sprīdīši"

Mājas "Sprīdīši" savulaik bija nozīmīgākā latviešu rakstnieces Annas Brigaderes darba un atpūtas vieta, te tapuši vairāki viņas darbi. "Sprīdīšu" apkārtne un māja bez lielām izmaiņām saglabājusies agrākā rakstnieces laika izskatā. Muzejā vari iepazīties ar rakstnieces dzīves gājumu un daiļradi, aplūkot dzīvojamās istabas un grāmatu kolekciju, kā arī apmeklēt blakus esošo Tērvetes dabas parku un dendrāriju.

Sajūti vēstures elpu Tērvetes pilskalnu kompleksā

Tērvetes pilskalnu kompleksā atrodas trīs seni pilskalni. Šajā vietā var apskatīt Brigaderei veltīto skulptūru ansambli "Dievs. Daba. Darbs.", un uz viena no pilskalniem saglabājušās Kalnmuižas pilstrupas. Tērvetes pilskalnu mēdz saukt par Cukurkalnu. Tas ir 19 metrus augsts un tika apdzīvots līdz 13. gadsimta beigām. Lai parādītu Tērvetes senvēsturi, balstoties uz arheoloģiskajiem pētījumiem, uzbūvēta daļa no koka pils, kas reiz bijusi Tērvetes pilskalnā. Te pieejams arī Latvijā unikāls gājēju tilts no līmētām koka konstrukcijām un tikai no koka detaļām būvēta skatu platforma.

Izstaigā lielāko vīnogu dārzu Latvijā

Tērvetē atrodas viens no lielākajiem vīnogu dārziem Latvijā, kurā audzē vairāk nekā 50 vīnogu šķirnes. Tie, kas pēc iepriekšējas pieteikšanās dodas uz dārzu, saimnieka pavadībā var doties ekskursijā, uzzināt vīnogu audzēšanas gudrības, nogaršot vīnogas un iegādāties stādus, kā arī izzināt vīna darīšanas noslēpumus un iemalkot paštaisītu vīnogu sauso vai dzirkstošo vīnu.

Apgūsti maizes cepšanas gudrības pie pieredzējuša maiznieka

Maiznieks Jānis Kurpnieks ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi maizes cepšanā tēva mājās izveidojis nelielu maizes ceptuvi, lai apvienotu tradīcijas un jaunākās tendences. Pēc paša radītajām receptēm viņš cep vairāk nekā 12 maizes veidus. Te viesojoties, vari dodies izglītojošā ekskursijā pa ceptuvi, noklausīties saimnieka stāstījumu par rudzu maizes tapšanu, degustēt maizi un piedalīties maizes cepšanas meistarklasē.

Kultūras baudījums Mežmuižas pilī

Svētes dzirnavezera krastā atrodas neogotikas stilā celta Mežmuižas pils, kas pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. Pili no vienas puses iežogo vecs parks, no otras – baznīca un vecās kapsētas lielie koki. Rakstnieks Roberts Sēlis rakstījis, ka pils ēka "izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu". 12 hektāru liels parks ir neatņemam pils sastāvdaļa, tajā ir 46 koku sugas un uzstādīts piemiņas akmens Rainim, kurš šeit pavadījis vasaras.

