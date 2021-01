Apkopotas distanču slēpošanas trases Latvijā, kurās pašlaik var nodoties ziemas priekiem

"Lauku ceļotājs" apkopojis aktuālu informāciju par distanču slēpošanas trasēm un vietām visos Latvijas novados, lai ikviens varētu sameklēt savai gaumei atbilstošāko un dotos baudīt ziemas priekus.

Slēpot var trasēs un apvidū

"Lauku ceļotāja" eksperti apkopojuši informāciju par vairāk nekā 50 distanču slēpošanas vietām un trasēm visos Latvijas novados (saraksts tiek regulāri papildināts). Darbojas gan profesionāli izveidotas trases, gan arī bez maksas ikvienam pieejamas slēpošanas entuziastu iebrauktas "špūres", piemēram, gar jūras krastu, mežā un citur apvidū. "Lauku ceļotāja" tīmekļa vietnē katrai slēpošanas vietai ir īss apraksts par trasi (piemēram, distances garums, vai ir apgaismota, vai pieejama inventāra noma utt.), norādīti kontakti un saites, kur uzzināt vairāk par slēpošanas vietām. Pirms došanās uz trasi gan jāprecizē, vai tā konkrētajā laikā ir sagatavota un atvērta. Maksas trasēm ir jāprecizē cenas un informācija par citiem pakalpojumiem, piemēram, inventāra īri, pieteikšanos.

Kā strādā naktsmītnes un ko var izbaudīt laukos?

Tūrisma mītnes – brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas – darbojas, un "Lauku ceļotājs" iesaka pēc aktīvas dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. Beidzot laukos var izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus mežus un laukus – doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju un klausīties kamīna sprakšķos.

Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd nedaudz atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana, par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No viesu puses – jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piemēram, apliecinājums, ka esat no vienas mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā.

Tuvākās naktsmītnes pie izvēlētās slēpošanas trases var atrast šajā kartē. Tur iespējams atrast arī skaistākās dabas vietas, saimniecības, kur varat pa ceļam iegādāt svaigus lauku labumus, un citas noderīgas izvēles ceļojumam.

Pirms došanās atpūtā uz iecerēto lauku tūrisma mītni ieteicams piezvanīt saimniekiem, vai naktsmītne ir pieejama, kā arī pavaicāt, kādi pakalpojumi ir pieejami un kādi ir saimnieku noteiktie drošības pasākumi.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.