Lūgšanu nams Rēzeknē, kur atrodas otrs lielākais zvans Baltijas valstīs

Lai gan daudzos avotos minēts, ka Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku lūgšanu nama tornī ir vislielākais zvans Baltijas valstīs, dievnama kalpotājs Deniss Molčanovs norāda, ka lielākais tomēr atrodas Tallinā. Toties tas ir smagākais! Ja gadās būt Rēzeknē, ir vērts piestāt Siņicina ielā 4 un palūkoties uz gaiši zilo ēku. Lai dzirdētu, kā skan zvani, jābrauc svētdienās, kad zvanu skaņas vēsta par dievkalpojumu, kas sākas pulksten 7.30.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dievnams celts 1895. gadā, bet 1906. gadā pārbūvēts. Tā tornī ir trīs zvani, kas lieti no vara sakausējuma, kam pievienots sudrabs, bet šobrīd izmanto tikai divus, jo viens no mazajiem zvaniem ir ieplīsis. Lielais zvans ir teju piecas tonnas smags, bet tā mēle sver 200 kilogramus. Zvani atlieti Gatčīnā, Krievijā, kas atrodas 45 kilometru attālumā no Sanktpēterburgas. Deniss stāsta, ka visi sudraba rubļi, ko ticīgie ziedojuši, līdz pēdējam sabērti katlā, kur kausēts zvanu metāls. Kad Rēzekne vēl nebija tik blīvi apbūvēta, zvana skaņas varēja dzirdēt desmitiem kilometrus tālu.

Foto: DELFI

Sākotnēji tur bijušas ganības, ko piešķīra Rēzeknes vecticībnieku kopienai, bet 1858. gadā izveidoja kapsētu. Kad uzcēla dievnamu, 1908. gadā tajā bija 110 ikonas un krusti, lielākā daļa no tiem ticīgo ziedoti.

Šis ir lielākais koka lūgšanu nams Latgalē un tā fasāde pirms pāris gadiem atjaunota. Ieeja tajā citu konfesiju pārstāvjiem atļauta, tikai ievērojot īpašu kārtību, norāda Deniss. Sievietēm jāvelk garie svārki, vēlams, lai tie sniegtos līdz pat grīdai. Pilnībā jānosedz arī rokas un obligāti galvā jāsien lakats. Vīriešiem jāvelk krekls ar garajām rokām, kā arī garās bikses, ieeja šortos un t-kreklos ir aizliegta. Ņemot vērā epidemioloģiskos nosacījumus, šobrīd apmeklētāji aicināti ievērot distanci un nēsāt sejas maskas.

Normāļos apstākļos iepazīties ar Latgales vecticībnieku ikdienu var līdzās esošajā muzejā, kur savākti gan etnogrāfiski priekšmeti, gan baznīcas dzīvi raksturojošas lietas – apģērbi, apbedīšanas piederumi, grāmatas, vēstules un fotogrāfijas, kā arī darbarīki un sadzīves priekšmeti. Lūgšanu namā var iegādāties sveces, kalendārus un pastkaršu komplektus ar Latgales vecticībnieku baznīcām. Ierastos apstākļos muzejs darbojas svētdienās pēc dievkalpojuma, bet to var apmeklēt arī citā laikā, iepriekš zvanot uz telefona numuru 26386853.