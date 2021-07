'Mājas kafejnīcu dienas' – kur paviesoties Dienvidlatgalē

Arī šogad no jūlija līdz oktobrim visā Latvijā norisinās nu jau tradicionālās ''Mājas kafejnīcu dienas''. Dienvidlatgales (Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas un Krāslavas novadi) saimnieki gardēžus uz īpašu "izēšanos" gaidīs 23. un 24. jūlijā, kur starp ''Mājas kafejnīcu dienu'' dalībniekiem sastopamas pop-up kafejnīcas, konditorejas ceptuves, īpašas kafijas baudīšanas vietas, zemnieku saimniecības un pierobežas tūrisma pērles.

Kā vēstī ''Lauku ceļotājs'', "Mājas kafejnīcu dienās" novadi, pagasti, pilsētas un ciemi aicina apmeklētājus izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu, iepazīstot arī to tradīcijas un kultūru. Šajās dienās savas durvis ikvienam apmeklētājam ver gan esoši ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas, restorāni, krodziņi, viesu mājas –, gan saimniecības un vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet šajā dienā pārvēršas par kafejnīcām – atver savas mājas un sētas, lai cienātu viesus ar sava novada vai ģimenes īpašajiem ēdieniem. "Mājas kafejnīcu dienu" ietvaros notiek arī dažādas kultūras programmas: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēšana, nelieli koncerti, danči, priekšnesumi u.c.

Vairāk par šī gada ''Mājas kafejnīcu dienām'' uzzini, klikšķinot šeit, bet turpinājumā ieteikumi, kur garšu baudījumā paviesoties Dienvidlatgalē.

P.S. Atceries, ka nepieciešams ievērot kafejnīcu darba laiku vai arī pieteikt savu apmeklējumu iepriekš.

Daugavpils

Ģimenes mini ceptuve–kafejnīca "Nekomimi"

23.–24. jūlijs no pulksten 10.00 līdz 17.00

Viestura iela 2, Daugavpils, +371 29489673

''Nekomimi'' ceptuve ir miera un klusuma saliņa, kas izceļas ar konditorejas izstrādājumiem, kā arī ar vairākiem kafijas un eksotisku zāļu tējas veidiem. No šī gada sākuma ceptuve piedāvā Āzijas valstu mājas virtuves "bento". Īpašais piedāvājums ''Mājas kafejnīcu dienās'' – Vistas vulkāns: smalkmaizīte ar vistas marinēto gaļu, kukurūzu un sieru.

Retro kafejnīca "Ēdnīca Nr.1"

23.–24. jūlijs no pulksten 11.00 līdz 16.00

Alejas iela 78, Daugavpils, +371 22320303; 22341154; 29158010

Mājas cepelīni no vecmāmiņas;

Kartupeļu pankūkas ar krējumu;

Sandwich/Sviestmaize no mammas;

Mājas pankūkas ar dažādiem pildījumiem;

Garšīgās kotletes ar kabaci u. c.

''Coffee time''

23.–24. jūlijs no pulksten 11.00 līdz 21.00

Rēzeknes iela 17A pagalmā, Daugavpils, +371 29454497

Unikāla pop-up kafejnīca – pagalmā uz soliņiem pie bērnu spēļu laukuma izbaudi dažāda veida kafijas dzērienus – gan melnu, gan ar pienu un citām piedevām. Pieejams bērnu dzēriens – kakao. Dažādu garšu Beļģu vafeles. Fonā patīkama mūzika.

''Dubrovin Bar and Grill''

23.–24. jūlijs no pulksten 10.00 līdz 23.00

Rīgas iela 14, Daugavpils, +371 22831231

Aukstā avokado-gurķu zupa ar marinētiem cukurzirņiem un drupinātiem lazdu riekstiem;

Saldais kartupelis ar jogurta-citrusa mērci ar cūkgaļas karbonādi.

Kafijas nams "What about coffee?"

23.–24. jūlijs no pulksten 10.00 līdz 17.00

Mihoelsa iela 41, Daugavpils, +371 25477790

Kafijas nama dibinātājs ir barista no Maskavas, un kafijas pagatavošanā tiek izmantoti īpaši "KALVE" kafijas graudi. Šeit varēsi nogaršot īpašo raf kafiju. Dzēriens ir slavens ar biezu, bagātīgu un krēmīgu garšu, kas kūst kā saldējums. Pieejami slavenākie kafijas dzērieni: Espresso, Americano, FlatWhite, Kapučīno, Latte, Kafija raf. Kā papildinājumu pie kafijas var iegādāties: Banānu un maizi, Granola un Omleti

Augšdaugavas novads

Atpūtas bāze "Virogna"

23.–24. jūlijs no pulksten 11.00 līdz 18.00

Svilišķi 1, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, +371 29532933

Izbaudi Latgales dabas valdzinājumu un atpūties no pilsētas noguruma un stresa, izgaršojot īpašo piedāvājumu – Zupu ar līdaku "kļockām" un sēnēm, gaisīgo ābolu pīrāgu ar īpaši gaisīgu mīklu, ļaujot katram nokostajam gabaliņam kust mutē.

Mājas kafejnīca "Kalkūni-sīpolu kalni" (Augustplatz)

24. jūlijs no pulksten 12 līdz 16.00

Augustplatz, Jubilejas iela 2, Kalkūni, Augšdaugavas novads, 371 29164268

"Maršala Makdonalda zivju zupa uz ugunskura" – runā, ka tieši tādu zupu vārījuši franču ulani Kalkūnu tīrumos, kad gatavojās uzbrukt Dinaburgas cietoksnim.

"Soğon çorbasi – Sīpolu zupa ar jēra gaļu" – zupiņu gatavo sieva latgaliete un vīrs turks, pievienojot pašu gatavotu kazas sieru no saimniecības kazām.

"Leišu cepelīni ar sīpolu mērci"– Kalkūnos dzīvojušo lietuviešu iemīļotais ēdiens.

"Vecticībnieku draņiki ar sīpolu piedevu" – Kalkūnu apkaimē vecticībnieki uzcēla pirmo Baltijā lūgšanas namu, viņi arī prata kartupeļus audzēt.

"Pelēkie zirņi ar sīpoliem un speķīti" – vietēji latgaļi vienmēr pamāca, kā pareizi pagatavot šo it kā parasto ēdienu, lai to pasniegtu arī restorānā.

"Siļķe kažokā" – daudz sīpolu, vietējo ražotāju siļķītes, sena krievu recepte.

"Rupjmaizes kārtojums"– nacionālais latviešu deserts, kuru prot pagatavot katra sevis cienoša kalkūniete.

"Skursteņkūkas no Kalkūniem" – no rauga mīklas ar dažādām piedevām, ko cepa uz īpašiem koka konusiem jau pirms 300 gadiem gan Čehijā, gan Vācijā. Šie un vēl citi gardumi gaidīs Kalkūnos!

Kafejnīca "Rudzupuķes"

23.–24. jūlijs no pulksten 11.00 līdz 19.00

Rudzupuķes, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, +371 20003188; 20045115

Kafejnīca "Rudzupuķes" ir Latgales kulinārā mantojuma biedrs un piedāvā izcili garšīgus tradicionālos ēdienus:

kupāti;

kartupeļi;

štovēti kāposti.

Krāslavas novads

Zemnieku saimniecība "Kurmīši"

Iepriekš piesakoties

Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 26538824, 29106312

Īpašais piedāvājums ''Mājas kafejnīcu dienām'': svaigi uzvārītu un aromātisku tēju saimnieks pasniedz ar turpat saimniecībā ražotu medu un sausseržu džemu. Piedāvājums tiek pasniegts degustācijas veidā. Ārstniecības augu tēju baudīšana un bišu vaska kosmētikas iepazīšana "Kurmīšos".

Mežvīnu dārza atbalsis

23., 24. jūlija vakari no pulksten 18.00

Mežvīni, Šķeltovas pagasts, Krāslavas (bijušais Aglonas) novads, +371 29528218

Ģimenē ierastās sātīgas lauku vakariņas ar dārzeņiem un gaļu, arī aukstā un karstā zupa, bet svētku gardumu godā – "pyškys" – rauga mīklas izstrādājumi ar dažādām pašgatavotām zaptēm un svaigi vāktām zāļu tējām. Būs arī alus un stiprāku dzērienu degustācija. Vakara gaitā notiks muzikāli priekšnesumi – mūziķu "sacensības" jaudīgā bungošanā, ģitāras un klavieru skaņu vilināšanā, un, protams, kopīgā sadziedāšanās priekā! Pēc izvēles varēs izmēģināt savu roku vizuālos darbos kopā ar profesionālu mākslas terapeiti vai nodoties ainavu gleznošanā. Jūlija karstumu mierināt spēs atveldzēšanās dīķī, bet īpaši pakarsēties varēs sestdienas vakarā melnajā pirtiņā.

Zemnieku saimniecība "Bagātības"

Iepriekš piesakoties

Bārtuļi, Indras pagasts, Krāslavas novads, +371 26125475

Siers ir ēdiens, kas saistās ar lauku mājām. "Bagātības" nudien ir īsta lauku sēta, kurā strādā visa ģimene. Ja sen neesi sastapis raibaļu ar ragiem, dodies uz šo saimniecību. Te, starp saimnieces iekoptajām ziedu dobēm, putnu dziesmās ieklausoties, var laiski ļauties atpūtai un baudīt saimnieces pagatavotos sierus. Tie ir mutē kūstoši un maigi, pagatavoti pēc senču receptēm.

''Klajumu Ķēķis''

Iepriekš piesakoties

Kaplava, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, +371 29472638

Lauku romantika zirgu sētā "Klajumi", baudot dabu, zirgus un Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Īpašais piedāvājums ''Mājas kafejnīcu dienām'': vasaras aukstā zupa, guļbešnīki, auzu pārslu cepumi. Uz vietas pagatavots ēdiens no vietējo mājražotāju produktiem. Apmeklētāji piedāvājumu saņems porcijās pie klāta galda.

Mājas kafejnīca "Meža veltes"

23.–24. jūlijs no pulksten 10.00 līdz 15.00

Neikšāni, Ķepovas pagasts, Krāslavas (bijušajā Dagdas) novads, +371 26102894

Aukstā biešu zupa;

dažādu veidu pankūkas (kabaču, kartupeļu, plānās, rūgušpiena) ar dažādām mērcēm (krējuma, ogu, sēņu, ievārījuma, laša);

zāļu tēja vai kafija ar "Meža veltes" cepumiem (riekstiņi, sēnītes, skudru pūžņi), ko varēs nogaršot uz vietas, kā arī iegādāties līdzņemšanai.

Pēc gardumu baudīšanas var lietderīgi pavadīt laiku, apmeklējot Vides izglītības centra "Ķepa" izstāžu zāli ar zvēru un putnu izbāzeņiem, "Vides klasē" izspēlēt aizraujošas dabas spēles, kuras ir piemērotas ģimenēm ar maziem bērniem, gan pieaugušo cilvēku grupām.

"Dagda gaida gostūs" (ar bērnības garšu)

23.–24. jūlijs no pulksten 10.00 līdz 15.00

Skolas iela 6, Dagda, Krāslavas (bijušajā Dagdas) novads, +371 25727379

Mājas virtuvē gatavoti konditorejas izstrādājumi pēc senajām receptēm, iespējams iegadāties līdzņemšanai, kā arī baudīt pie tējas vai boles krūzes TIC pagalmā. TIC suvenīri, māla izstrādājumi, maziņš lauku labumu tirdziņš. Iespēja apskatīt invalīdu brālības ''NEMA'' veikumus. Būs iespēja apskatīt Dagdas novadpētniecības ekspozīciju.

Kopējais Mājas kafejnīcu dienu Dienvidlatgalē buklets pieejams šeit.

