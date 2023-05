Mazzināmā Latgales pērle – Cārmaņa ezers

Latgale – zilo ezeru zeme, kas bagāta ar 1200 lieliem un maziem ezeriem, viens par otru skaistāki. Ivars Dzalba ar "Tūrisma Gidu" padalījās uzņemtajās fotogrāfijās ar mazāk dzirdēto, bet īpašo un ainavisko Cārmaņa ezeru Krāslavas novadā. "Kad ir brīvāks laiks un izdevība, patīk fotografēt ezerus un ainavas tiem blakus. Mazs hobijs sirdspriekam," viņš pastāsta un bilst. "Latgales pusē katram ezeram ir savs skaistums, to labāk var redzēt no augšas."

Neparastās formas Cārmaņa ezers ir bagāts līčiem un to ieskauj mežaini krasti. Ezera ūdens ir ļoti tīrs, tādēļ tajā sastopamas Latvijai retas un aizsargājamas augu sugas. "Lauku ceļotāja" mājaslapā lasāms, ka, tā kā parka teritorijā nav tūristiem veidota infrastruktūra, interesenti var baudīt skatus, kas paveras uz ezera un tā apkārtni no Aulejas un Grāveru ceļa. Laivotāji iecienījuši maršrutu pa Dubnas upi turpināt no Lejas ezera uz Cārmaņa ezeru.

Pirms gandrīz 20 gadiem – 2004. gadā – izveidots Cārmaņa ezera dabas parks, lai aizsargātu šo dabīgo, nepiesārņoto ezeru, kurā ir Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Agrāk ezerā konstatētas dortmana lobēlija un gludsporu ezerene, bet šobrīd te ir rodama vairs tikai īpaši īpaši aizsargājamā suga mieturu hidrilla, norādīts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Savukārt "Ezeri.lv" rakstīts, ka Cārmaņa ezera vidējais dziļums ir 9,3 metri, bet maksimālais – 31 metrs. Šeit mīt līņi, sapali, vēdzeles, ālanti, asari, karūsas, līdakas, plauži, raudas, ķīši.

Lai gan pareizais šī ezera nosaukums ir Cārmanis, tāpat kā ar daudziem citiem vietvārdiem, tautā radušies vēl citi nosaukumi šim ezeram – Cārmiņš, Cārmans, Cārmina un citi.