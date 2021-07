Neparasta nakšņošanas vieta Nākotnē – labiekārtots gaziks divvientulībai

Ne visi atpūtnieki alkst pēc pieczvaigžņu viesnīcām un augstceltnēm, kas paceļas pāri tuvējai apkārtnei. Citi dod priekšroku neparastām naktsmājām, kas sniegs iepriekš neredzētas izjūtas. Jaunais tūrisma objekts "Nākotnes dārzs" piedzīvojumu un romantikas tīkotājiem piedāvā iespēju nakšņot labiekārtotā kravas automašīna GAZ-63, kas atrodas parka ābeļdārzā "Ābeles un bites".

"Cilvēki alkst pēc neaizmirstamiem mirkļiem un jauniem iespaidiem, tāpēc arvien vairāk savai atpūtai izvēlas neparastas vietas un naktsmītnes. Vienlaikus ceļotāji kļūst arī prasīgāki! Mēs ļaujam vaļu izdomai un šoreiz piedāvājam ko īpašu pāriem un ikvienam, kurš ir gatavs kam nepieredzētam. Mēs uzreiz zinājām, ka gaziks nebūs vienkārši automašīna. Tas ātri vien tapa par ekskluzīvu naktsmītni pāriem. Bet mēs neesam aizmirsuši arī par citiem – piedāvājumā ir gan omulīga mājiņa ģimenei, gan brīvdienu māja lielākai kompānijai," stāsta ābeļdārza "Ābeles un bites" saimnieks Kārlis Dandzbergs kopā ar dizaineru Andri Karičkinu, kurš iekārtoja gaziku.

GAZ-63 ir ražots 1964. gadā Gorkijas Automobiļu rūpnīcā. Pateicoties riteņu formulai 4x4, gaziks var pārvarēt lielus dubļus, stāvus pacēlumus un pat 50 centimetru biezu sniega segu. Senāk šis auto kalpoja kā armijas transportlīdzeklis – tā bija sakaru automašīna ar trīs cilvēku ekipāžu, toties tagad tas ver durvis kā neparastā ābeļdārza naktsmītne. Turklāt GAZ-63 aizvien ir darba kārtībā!

Omulīgā divvientulība

Iedvesmas un piedzīvojumu vietas "Nākotnes parks" ābeļdārzā esošais GAZ-63 ir ierīkots kā romantiska naktsmītne tieši pāriem. Tajā ir novietota gulta (160x200 cm), mini ledusskapis, kā arī atjaunots virtuves galdiņš ar solu, kuri savu funkciju šajā automobilī veikuši jau padomju gados. Viesu labsajūtai gazikā ir pieejama elektrība, dzeramais ūdens, tējkanna un augļi. Lai atpūta būtu uz romantiskas nots, gazikā ir iebūvētas skandas mūzikas atskaņošanai. Savukārt labierīcības un duša atrodas tieši blakus naktsmītnei.

Foto: Aleksandrs Kendenkovs

Pie gazika ir izveidota terase, kurā ieturēt maltīti, baudīt ābeļdārza mieru, nodoties sarunām vai, tieši pretēji, – paklusēt un baudīt dabas orķestri. Viesiem ir pieejams arī grils un ogles. No nelabvēlīgiem laikapstākļiem pasargās nojume. Turklāt atpūta gazikā ir baudāma visos gadalaikos un jebkādos laikapstākļos, jo automobilī ir ierīkota gan apkure, gan ventilācija.

Vai tas būtu randiņš, kāzu jubileja vai dzimšanas dienas pārsteigums, nakšņošana gazikā būs īpašs notikums un vienmēr paliks atmiņā! Gaziku var rezervēt no 19. jūlija, zvanot vai rakstot: +371 25713949, info@nakotnesparks.lv.

Klasiskākas atpūtas cienītājiem



"Nākotnes parkā" ir pieejamas arī citas nakšņošanas iespējas. Māja "Pūpoli", kas piemērota nakšņošanai līdz 11 personām, atrodas līdzenumā ar skatu tālumā. Tā ir iekārtota "urban vintage" stilā, apvienojot mūsdienīgo un moderno ar industriālo dizainu.

Savukārt sešstūra formas brīvdienu māja "Ceriņi" ar visām ērtībām četrām personām atrodas ābeļdārza teritorijā netālu no bērnu laukumiņa, tāpēc tā būs piemērota ģimenēm ar bērniem. Tāpat ābeļdārzā ir vairākas piknika vietas, lapene un šūpuļtīkli, kur atpūsties kā lieliem, tā maziem.

Ainaviskais ābeļdārzs ir izveidots ap 1950. gadu, un šobrīd tas ir daļa no piedzīvojumu un iedvesmas vietas "Nākotnes parks". Ābeļdārza platība ir 7,4 hektāri, un tajā aug vairāk nekā 10 dažādas ābeļu šķirnes. "Nākotnes parks" atrodas Latvijas vidienē, ciematā "Nākotne", 18 kilometrus no Jelgavas un 65 km no Rīgas.