No Rāmavas līdz Baldonei – vienas dienas maršruts Ķekavas novadā

Ķekavas novada pašvaldība 2022. gadam radījusi novada tūrisma ceļvedi, kas iekļauj dažādus apskates objektus Ķekavas, Baldones, Daugmales, Baložu, Katlakalna un Rāmavas apkārtnē. Neiztrūkst arī novada ēdināšanas, naktsmītņu un citu noderīgu vietu saraksti. Iedvesmojoties no ceļveža, “Tūrisma Gids” apkopojis idejas automaršrutam Ķekavas novadā, lai baudītu aktīvas un kultūrvēsturiski bagātas brīvdienas tepat Pierīgā.

No Rīgas vien pusstundas brauciena attālumā atrodas Ķekavas novads, kas vēsturiski priecējis apmeklētājus ar kūrvietu, taču aizvien šeit ir, ko redzēt un ir, ko sajust. Svaigs gaiss un kopīgi pavadīts laiks ar ģimeni ir atslēga mierīgām brīvdienām. Iepazīsties ar vēsturiskiem pieminekļiem, retām augu sugām, mākslas darbiem vai vienkārši dodies ēdināšanas vietu izpētē.

Depkina muiža Rāmavā

Sāc dienas maršrutu no skaistās un visnotaļ slavenās Depkina muižas Rāmavā. Tā ir nozīmīga ar to, ka bijusi mājvieta rakstniekam un publicistam Garlībam Merķelim. Muiža veiksmīgi restaurēta un glabā nozīmīgas vēstures liecības. Sulīgi sarkanās krāsas ēka ar baltiem loga rāmjiem ir kā muiža no pasaku grāmatām, kuras stāstu vairāk var iepazīt šeit. Skatāmas arī autentiskas mēbeles, un katrai ir savs stāsts par nokļūšanu zem Rāmavas Depkina muižas jumta. Namu ieskauj ainavu parks ar vairākām reto augu sugām un nelielu upīti. Iepriekš piesakoties, muižā pieejamas arī ekskursijas un radošās darbnīcas.

Baložu kūdras bānīša ceļš

Baloži vēsturiski tika dēvēti par kūdras fabrikas strādnieku pilsētiņu. Kūdru iegūst tikai vasaras sezonā, bet lai to varētu izvest no purva cauru gadu, tika būvēti šaursliežu dzelzceļi, kuru attālums starp sliedēm ir 750 milimetri – divreiz mazāk nekā platsliežu dzelzceļiem. Mitrajā laikā, kad purvā pat kāpurķēžu tehnika iestieg, dzelzceļš ir vienīgais transporta veids. Bānīša ceļš ir aptuveni viena kilometra garumā un ved cauri skaistu bērzu alejai. Šī vieta ir kā radīta brīvdienu pastaigām.

Ķekavas vēsturiskais centrs

Ķekavas novada tūrisma ceļvedis iesaka auto novietot stāvlaukumā pie Ķekavas novadpētniecības muzeja, un tālāk doties apskatīt Jauno Ķekavas parku, dzirnavu drupas, estrādi, kuras sienu rotā Elitas Patmalnieces gleznojumi, kā arī Jaunu ideju centru, kura logos izvietota kāda izstāde. Pastaigas ietvaros varat doties arī uz Doles-Ķekavas Evaņģēliski luterisko baznīcu, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīcas ziemeļu galā iemūrēta lielgabala lode no Napoleona kara 1812. gadā. Pastaiga pa Ķekavu ilgs aptuveni pusotru stundu.

Daugmales pilskalns

Daugmales pilskalns atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Varžupītes ietekas. Uzkāpjot tajā, paveras burvīgs skats uz ūdeņiem, kur vērot plašumu un ainavu otrpus Daugavai. Daugmales pilskalns būs brīnišķīga vieta saulrieta vērošanai.

Arheologi konstatējuši, ka savā pastāvēšanas laikā pilskalns vismaz 14 reizes nodedzis. Daugmales uzplaukuma laiks ir no 10. līdz 12. gadsimtam, kad tā bijusi galvenā Daugavas lejteces osta ūdensceļā no varjagiem uz grieķiem, ko apdzīvoja gan zemgaļi, gan līvi, latgaļi, kriviči un varjagi.

Apkārt Lejas ezeram

Ķekavas novadā, Daugmales pagastā atrodas atpūtas vieta Lejas ezers, kas ir piltuvveida iegruvumezers ar purvainiem krastiem. Ezeram var apiet apkārt, taka nav marķēta un pastaiga sanāks ap 40 minūtēm. Slapjākā laikā taciņas vietām var būt mitras un dubļainas, tāpēc jānodrošinās ar ūdensnecaurlaidīgiem apaviem. Sniega periodā ar bērnu ratiem izbraukt nevarēs. Var pagarināt pastaigu pa blakus esošajiem celiņiem, kā arī piesēst pie ezera, kur izvietotas vairākas piknika vietas. Šeit atrodama atjaunota laipa, kas tur atrodas kopš Padomju Savienības laikiem.

Riekstukalna apkārtne

Riekstukalna apskati var sākt ar uzkāpšanu tornī, kura augstums ir 19 metri. Labos laikapstākļos var redzēt arī Rīgas torņus. Tālāk var doties apskatīt Baldones observatoriju un Liliju ezeru. Pastaiga sanāks aptuveni pusotru stundu, taču to var pagarināt, dodoties uz Baldones muzeju Mercendarbes muižā, kas celta 18. gadsimtā. Šeit redzamas rokoko stila ozolkoka ārdurvju vērtnes, kas ir kļuvušas par augstvērtīgu vēstures mantojumu un valsts nozīmes mākslas pieminekli, kā arī Liepu aleja, kas ir valsts nozīmes dabas piemineklis.

Meža galerija un Baltā pils

Baltā pils celta 1890.-1901. gadam un šobrīd ir mūzikas skolas mājvieta. Ēka apskatāma tikai no ārpuses, taču pateicoties iekoptajam parkam un eksotiskajiem kokiem, kā arī strūklakai šī būs vērtīga un karaliska pastaiga. Netālu no pils izveidota Meža galerija, kurā redzamas Baldones mākslinieku gleznas. Gleznas brīnišķīgi papildina meža ainava, tāpēc mākslas darbu apskate šādā konceptā būs diezgan unikāla pieredze. Ja ir luste doties tālāk, tad vēl var apskatīt Baldones stāstu takas.

Baldones centrs

Mašīnu var nolikt pie Baldones Evaņģēliski luteriskās baznīcas un tālāk doties uz Ceriņu parku. Ceriņu parkā sastapsi gan Baldones simbolu “Vāverīti” strūklakas formā, gan sēravota “Ķirzaciņu”. Avoti ir galvenā Baldones vērtība un to ūdeni droši var nogaršot vai paņemt līdzi. Baldones sēravota un dūņu dziednieciskās īpašības bijušas zināmas jau kopš seniem laikiem.

Pusdienu vietas

Ja pa ceļam vēlies ieturēt gardu maltīti kādā no Ķekavas novada pieturas punktiem, tad Baložos saldumu mīļi pēc konditorejas izstrādājumiem var doties uz konditorejas fabriku “Mario”, pusdienas ieturēt kafejnīcā “Titurgas Stāsti” vai mieloties ar svaigu picu picērijā “Maxi Pizza”.

Piestājot Ķekavā, pusdienot vari “Ledenītē”, notiesāt kādu delikatesi “Bambaleo” vai bezrūpīgi patērzēt Kalnakrogā “Garozu Ķēķī”.

Savukārt Baldonē viesus sagaida brangi burgeri “Burgers 66” vai omulīgs krodziņš “Mežvidi”.

Vairāk par apskates vietām, naktsmītnēm un kafejnīcām meklē Ķekavas novada ceļvedī “Idejas ceļojumiem Ķekavas novadā”.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.