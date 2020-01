Jaunas pastaigu takas, iespēja apmeklēt krāšņākos dārzus Vidzemes pusē, jauni maršruti muižu un piļu cienītājiem, izaicinājuma spēle Kokneses viduslaiku pilsdrupu moku kambarī, keramikas darbnīca un Ostas promenādes pagarinājums Ventspilī – tā ir tikai neliela daļa no jaunumiem, ko ceļotgribētājiem un atpūtniekiem šogad ļaus izbaudīt Latvijas tūrisma nozare. "Tūrisma gids" piedāvā ieskatīties visu novadu plānos, lai interesantākos objektus vari pagūt aplūkot pirmais, apsteidzot brīdi, kad konkrētās vietas fotoattēli pārpludina visas sociālo tīklu platformas.

"Tūrisma Gids" vērsās pie Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales tūrisma asociācijām, Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs", kā arī viedokli par šo jomu vaicājām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma departamenta pārstāvjiem. Jaunumu šogad patiešam netrūks, un sev piemērotu veidu, kā iepazīt Latviju tuvāk, atradīs teju ikviens, jo par tēmu dažādību jaunajos objektos nebūt nav jāsūdzas, turklāt pa kādām pārsteigumam piedāvās katrs reģions.

Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" jaunumi



Ko jaunu sagaidīt no asociācijas? To "Tūrisma Gidam" atklāja "Lauku ceļotāja" pārstāve Anna Palelione. Pirmkārt, tas ir garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka", kas apmēram 1050 kilometru garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai, tā vedīs cauri Gaujas nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā tas turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigaunijas krastu – līdz Tallinai. Lai spētu piedāvāt mērķauditorijai atbilstošus pakalpojumus, ir paredzēts piesaistīt uzņēmējus Latvijā un Igaunijā: naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, tūrisma gidus, vietējo produktu ražotājus un citus. Maršruts tiks sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa apmēram 20 kilometriem dienā. Taka ejama abos virzienos un plānota kā starptautiskā Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa. Šobrīd "Mežtaka" ir apsekota dabā, un pavasarī tiks sākta maršruta marķēšana, kas visas takas garumā tiks veikta šī gada laikā. Infrastruktūras uzlabošanai maršrutā paredzēti arī vairāki informācijas stendi un koka tiltiņi. Tiem, kas vēlas doties pārgājienā, vēl ir laiks tam sagatavoties līdz vasaras sākumam, kad tiks atvērta mājaslapa "meztaka.lv", kurā būs pieejams pilns takas maršruts ar visu praktisko informāciju par pārgājienu un apskates objektiem. Arī pārgājienu maršruts gar Latvijas un Igaunijas piekrasti, proti, "Jūrtaka", ir garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti, kas sākas pie Lietuvas–Latvijas robežas Nidas ciemā Latvijā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā. Kopējais takas garums ir 1200 kilometri, no kuriem 580 kilometri ir Latvijā. Maršruts ir sadalīts pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci.

Savukārt "Sidra ceļš" ir jauns tūrisma piedāvājums, kas aicina viegli reibinošā un pēc āboliem smaržojošā ceļojumā ciemos pie Latvijas sidrdariem. "Lauku ceļotājs" uzskata, ka dabīgajam sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no Latvijas identitāti veidojošiem produktiem, jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu. Tāpēc "Sidra ceļš" atklās šī dzēriena tapšanas gaitu no augļu dārza līdz dzērienam, iesaistot gan augļkopjus, gan sidra darītājus. Pavasarī tiks izdota tūrisma karte un atklāta elektroniskā vietne, kas tūristiem ļaus iepazīties ar tiem, kas savās ražotnēs, viesu mājās, restorānos un degustāciju darbnīcās ceļ galdā īsto ābolu sidru no vietējiem āboliem un ir gatavi iepazīstināt ar