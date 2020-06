Pie jūras vai dārzā: kempinga mājiņas, kas pārvietojamas pēc sirds patikas

"Māja, kas ir neatkarīga" – šādi tiek raksturotas nelielās, 25 kvadrātmetru lielās kempinga mājiņas Bērzciema pusē. Lai gan atpūtas vietas "Tiny Village Latvia" teritorijā ir iespējams baudīt dažādas izklaides, tostarp agros rītos un vakaros veldzēties jūrā, kas atrodas 200 metru attālumā, mājiņu unikalitāte slēpjas iespējā tās pārvietot uz savu iemīļotāko nostūri.

Ideja par pārvietojamajām mājām radusies pirms pieciem gadiem, portālam "Tūrisma Gids" atklāj "Tiny Village Latvia" pārstāvis Ulvis Noviks. "Kā draugi smejas, man katru dienu top kāda jauna biznesa ideja. Man vienmēr ir bijis un joprojām ir vēlme radīt kaut ko jaunu un, esot biznesā, dot pievienoto vērtību. Es esmu kā gliemezis, kam vienmēr gribas visu iedzīvi paņemt līdzi, tāpēc lēnām piezagās doma par pārvietojamu māju, ko vienā tikšanās reizē arī ar draugiem pacēlām spārnos – doma izauga reālā izpildījumā."

Lai mājiņu varētu pārvietot, interesentiem nepieciešama vieglā automašīnu, pie kuras to piekabināt. "Jāpiebilst, ka māja ir diezgan smaga, tāpēc kura katra automašīna to nepavilks. Tāpat ir nepieciešama arī BE kategorijas autovadītāja apliecība. Ja šie divi kritēriji ir izpildīti, tad māju var pārvietot, kur sirds vien kāro, protams, apzinoties mājas gabarītus. Gluži pa bezceļiem nebūtu vēlams braukt, bet novietot stāvlaukumā pie jūras vai savā dārzā, pilnīgi droši," teic Noviks.

Vīrietis stāsta, ka mājiņu būvniecības process bijis daudz sarežģītāks nekā sākumā šķitis. "Tas prasīja daudz vairāk laika un finanšu nekā biju plānojis." Idejas autors norāda, ka arī sadarbība ar partneriem neesot bijusi pati veiksmīgākā, taču arī šajā jautājumā izdevies atrast uzticamus uzņēmējus. "Katrā ziņā, lai saplānotu šādu būvniecību, plānotājā ir jāierēķina papildu laiks projekta pabeigšanai. Un arī papildu laiks papildu laikam, lai arī cik smieklīgi tas neskanētu." Noviks piebilst, ka projektam ir piesaistīts arī līdzfinansējums no Eiropas fondiem.

Foto: facebook.com/@tinyvillagelatvia

Pašas mājiņas 25 kvadrātmetru lielas. Lai justos labi un nešķistu, ka telpa ir par mazu, tajā iespējams uzturēties četriem cilvēkiem, skaidro pārstāvis. "Interjers laikam bija visvieglākais visā šajā procesā. Tieši bijām pabeiguši remontēt savu dzīvokli līdzīgā skandināvu minimālisma stilā un sapratām, ka šādā krāsu gammā jūtamies komfortabli. Saņemot komplimentus no draugiem, apzinājāmies, ka arī citiem patīk."

Katra mājiņa ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai viesi justos labi, norāda Noviks. "Augšējā stāviņā ir iespēja gulēt diviem cilvēkiem, bet lejas stāvā ir transformējams dīvāns, uz kura arī ir iespēja pārlaist nakti diviem cilvēkiem. Ir plītiņa, siltais ūdens un labierīcības ar dušu. Līdz jūrai ir 200 metri, kur, protams, entuziasti var stiprināt ķermeni un garu, peldoties saullēktā, savukārt saulrietu iespējams pavadīt jau Engures ezerā."

Kempingā ir iespēja rezervēt pirtiņu. Tāpat katrai mājai ir terase, kur var grilēt. "Ja viesi vēlas aktīvāku atpūtu, blakus teritorijā ir tenisa korts. Bērzciems kā tāds ir ļoti pateicīga vieta atpūtai, jūra un ezers ir tepat blakus. Jāpiemin, ka jūra mums ir unikāla ar divām lietām – piejūras zeme ir klāta ar zālienu, nevis ar smiltīm, kā visur Latvijā ierasts, un Bērzciema lagūna ir ļoti populāra kaitbordistu atpūtas vieta." Savukārt Engures ezeram ir piesaistīts dabas parks, kurā ganās savvaļas govis un zirgi, arī dabas takās ir iespējams apskatīt Latvijā aizsargājamos augus.