Piemineklis Smiltenē – 'Sašķeltā ģimene'

Latvijas vēsture bijusi ļoti sarežģīta. Mums visiem zināms par vienu no Latvijas vēstures tumšākajiem un traģiskākajiem notikumiem – cilvēku izsūtīšanu uz Sibīriju, kas notika laikā no 1941. līdz 1949. gadam. Mūsdienās mēs varam tikai pieminēt un godināt tā laika cilvēkus. Viena no piemiņas vietām, kas veltīta šī laika notikumiem, atrodas Smiltenē. Tas ir piemineklis "Sašķeltā ģimene".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piemineklis atrodas Smiltenes pilsētā, Atmodas ielā, kas atrodas netālu no centra. Piemineklis ir liels, tādēļ to nav grūti pamanīt arī braucot tam garām ar automašīnu.

Pieminekli, kas tika atklāts 1990. gada 11. novembrī, izveidojis tēlnieks Indulis Ranka, teikts tūrisma ceļvedī "Visit Smiltene". Uz akmens attēlota ģimene. Tas ir sašķelts trīs daļās, tādā veidā attēlojot tā laika notikumus – izsūtīto ģimenes tika sadalītas un izsūtītas katra uz savu pusi, un liela daļa ģimeņu vairs nekad tā arī nesatikās.

Katru gadu Smiltenē 25. martā pie šī pieminekļa atceres pasākumos tiek pieminēti komunistiskā genocīda upuri.

Ikviens cilvēks ir aicināts aplūkot pieminekli, kas veltīts nozīmīgajiem Latvijas vēstures notikumiem un cilvēkiem, kas tajos cietuši, atceroties un pieminot tos.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Savukārt turpinājumā "Tūrisma Gids" piedāvā iepazīties arī ar citām vietām, ko vērts aplūkot Smiltenes pusē!