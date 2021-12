Sācies ziemas pārgājienu cikls 'Dabas apļi' Ķekavas novadā

Esi pārgājienu un garu pastaigu eksperts, kas nebaidās sasmērēt zābakus, pārlēkt pāri kādam grāvim vai pat nelielai upītei? Tad ziema ir īstais laiks, lai dotos pārgājienā. "Dabas apļi" ir septiņu pārgājienu cikls, kas ļaus iepazīt jauno Ķekavas novadu un tā zaļākos nostūrus. Šī būs kārtīgi izstaigāšanās, kur būs svaiga gaisa pilnas plaušas. Pārgājienu cikls norisinās no 15. decembra līdz 2022. gada 15. maijam. Piedalīties var ikviens interesents. Dalība ir bez maksas un piedzīvojums ir garantēts, sola rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Septiņu pārgājienu maršrutu autori ir Ķekavas novada tūrisma speciālisti, kas Ķekavas novadu izstaigājuši krustu šķērsu. Maršruti ir līdz 16 kilometrus gari un aizvedīs dabas mīļus uz Ķekavas, Baldones, Baložu un Daugmales zaļākajiem nostūriem. Būs iespēja nonākt Daugavas krastā, veikt vairākus kilometrus pa neskartu mežu, nonākt pie purvainiem ezeriem, iepazīt vietu, kur sākusies Latvijas meliorācijas vēsture un uzzināt daudz ko citu.

Pirmais maršruts – Riekstukalns. Kalnu aplis.

Neskatoties uz to, ka Latvijā nav atrodami īsti kalni, ikviens, kas nonāk Riekstukalna apkārtnē var sajusties kā kalnu kūrortā. Te iespējams nodarboties ar slēpošanu, snovbordu un kalnu riteņbraukšanu. Pārgājiena organizatori stāsta, ja 10 reizes vari uzkāpt Riekstukalnā, tad droši dodies pārgājienā arī īstos kalnos! Pārgājiens no citiem apļiem atšķirsies ar to, ka iesi vienīgi pa mežu - takām un dabiskām brauktuvēm, vietām, kur iemaldās tikai kalnu riteņbraucēji. Pieturpunkti būs virtuāli, tikai izglītojoša rakstura, tādēļ varēsi kārtīgi nodarbināt kājas un prātu, lai atslēgtos no ikdienas skrējiena.

Otrais maršruts – Baldone. Pilsētas mežu aplis.

Baldone ir mežmalas pilsēta, jo aptuveni puse robežas garuma pilsētā robežojas ar a/s "Latvijas valsts meži". Maršruts parādīs Baldones piepilsētas mežu takas un interesantākos dabas objektus pilsētā. Šis ir viens no projekta "Baldones dabas apļi" maršrutiem.

Trešais maršruts – Katlakalns. Daugavas aplis.

Tepat Pierīgas pievārtē ir bijusi kāda sala – Akmeņsala. Kad ūdeņu bijis vairāk, tad Katlakalnā, starp Daugavu, Olektes upīti un Melnezeru tiešām bijusi sala. Katlakalns ir t.s. migrējošais toponīms un vēsturiski aizsācies Rīgas nomalē. Dodies iepazīt Pierīgas pērles, kas laika gaitā nedaudz paslēpušās dzīvojamo māju rajonos.

Ceturtais maršruts – Baloži. Ostvalda aplis.

Dabas aplis ar mazliet industriālu garšu, atklājot Ķekavas novada mainīgo un darbīgo pusi. Iziesi šodien, bet gribēsi atgriezties atkal vēlāk, lai salīdzinātu kā vieta mainījusies un attīstījusies tālāk.

Piektais maršruts – Baloži. Mežu aplis.

Baložu pilsēta nav tikai Padomju laika apbūve un industriālais mantojums, bet arī mežs, ko vietējie iecienījuši gan aktīvai atpūtai, gan mierīgām pastaigām. Baložiem ir pašiem savs bānītis un konditorejas fabrika.

Sestais maršruts – Baldone. Ezeru aplis

Maršruts pieejams no 2022. gada 1. februāra, ja izieti vismaz divi "Dabas apļu" maršruti. Caur skaistām Baldones meža takām maršruts aizvedīs pie trīs gleznainiem meža ezeriem: Kausezera, Pakuļezera un Zāļezera. Būs gan mierīga pastaiga, gan kāpieni augšup kalnā, gan atkal lejā.

Noslēdzošais maršruts – Baldone – Daugmale. Muižas un ezeru aplis

Sena muiža, skaista daba un zvaigznes – lietas, kas raksturo šo maršrutu. Maršruts sākas pie vienas no Ķekavas novada muižām – Mercendarbes un tālāk caur mežiem, pāri upēm un gar diviem ezeriem aizved līdz vietai, kur vēro zvaigznes. Pārgājienā būs gan jāpārvar dažādi šķēršļi, gan varēs baudīt klusu un mierīgu atpūtu pie skaistiem ezeriem – Liliju un Lejas ezera, gan ielūkoties vēstures lappusēs un vairāk uzzināt par Baldones LU Astrofizikas observatoriju.

Ikvienam, kurš būs piedalījies pārgājienu ciklā un būs nogājis trīs, piecus vai septiņus maršrutus, būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām. Atbilstoši noieto pārgājienu skaitam varēs laimēt aktīvās atpūtas un sporta preču dāvanu kartes 100, 200 vai 300 eiro vērtībā, kā arī Ķekavas novada suvenīrus.

Informāciju par pārgājieniem iespējams atrast interneta vietnē "Ķekava Travel". Pārgājiena gids būs uzlādēts telefons ar GPS funkciju un tajā lejupielādēta "PostNos" aplikācija, kuras izmantošanai un maršrutu pievienošanai ir jāreģistrējas mājaslapā.

Aplikācijā iekļauti informatīvi izglītojoši teksti par mežsaimniecību, medībām un apdzīvotām vietām, drošību mežā un līdzņemamo lietu saraksts.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.