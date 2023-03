Saistošas idejas skolēnu brīvlaika pavadīšanai Smiltenes novadā

Ja vēlies skolēnu pavasara brīvlaiku no 13. līdz 17. martam pavadīt aktīvi un lietderīgi, doties ekskursijās, iegūt jaunus draugus, tad iespējams izvēlēties kādu no Smiltenes novada piedāvājumiem. Smiltenes tūrisma informācijas centrs (TIC) sagatavojis idejas brīvdienu pavadīšanai, lai tas būtu aizraujošas un interesantas.

Skaista daba, pikniks ar draugiem un svaigs gaiss ir tas, ko var baudīt kādā no Smiltenes dabas takām un izvēles iespējas te patiešām ir daudz.

TIC speciālisti iesaka izbaudīt nesteidzīgu pastaigu Smiltenes skaistajā Vecajā parkā – šeit tu atradīsi Vanšu tiltiņu, īpaši iekārtotu lasītavu, vingrošanas laukumu kā arī dažādus dabas objektus. Muižas parkā ir Gaujienas mūzikas taka, kur astoņos pieturas punktos izvietoti āra mūzikas instrumenti, ko var spēlēt un skandināt ikviens takas apmeklētājs. Raunas interaktīvajā izziņas un dabas takā atrodamie objekti caur spēles un interaktīvas iesaistes principiem atklāj vairākus dabiskos fizikas likumus. Apmeklējot pusotru kilometru garo Vaidavas dabas taku, var apskatīt Jaunās un Vecās Raganu klintis, Raganiņu (Veselības) avotu un Acu avotu. Takā iekārtotas piknika vietas, šūpoles, izzinošie elementi.

Kvalitatīvi laiku aicina pavadīt Smiltenes novada muzeji, kas skolēnu brīvlaikam sagatavojuši īpašu piedāvājumu. Smiltenes novadpētniecības muzejā Mēru muižā Izstādes "Ik dvielīša izrakstīju" ietvaros plānotas aktivitātes, kas saistītas ar tradicionālās kultūras un radošo mākslu izpausmēm cilvēka ikdienā, tā būs muzeja krājumā esošo dažādās tehnikās izšūtu dvieļu kolekcija. Iedvesmojoties no dvieļos ieaustajiem rakstiem, muzejā varēs radīt savējo – zīmēt uz papīra, izšūt uz krāsaina kartona vai auduma kā aplikāciju ikdienā lietojamām lietām. Papildus raksta radīšanai, jaunieši un pieaugušie varēs pārbaudīt savas zināšanas Smiltenes novada kultūrvēsturē, risinot āķīgus uzdevumus, krustvārdu mīklas un spēlējot muzeja spēles. Elīnas Zālītes memoriālā māja aicina atpazīt atpazīt 12 putnus no rakstnieces Elīnas Zālītes stāstiem un izkļūt no izlaušanās istabas. Ja tas izdosies, piedzīvojumi sekos 3D pasaulē – ar īpašām brillēm varēs vēžot ar Hopenhofas muižas baronu atvasēm. Drustu novadpētniecības muzejā notiks aktivitāte "Es muzejā", ar mērķi iepazīstināt apmeklētājus ar šo vietu. Nodarbības notiks iepazīšanās ar Drustu pagasta vēsturi, apskatot muzeja ekspozīcijas un krājuma zāli, senlietu atpazīšana un būs iespēja izvērtēt katras lietas nozīmi cilvēka dzīvē.

Lai piepildīts un radošs brīvlaiks, Smiltenes TIC doties uz bibliotēkām, kur notiks meistarklases, radošas pēcpusdienas un interesantas izstādes. Birzuļu bibliotēkā 15. martā notiks bērnu pēcpusdienas nodarbība, savukārt līdz 31. martam apskatāma Lāsmas Veigules sapņu ķērāju izstāde. Raunas bibliotēkā 13. un 15. martā pulksten 14 notiks viktorīna un galda spēļu pēcpusdiena, bet 17. martā pulksten 16 norisināsies bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas apbalvošanas pasākums. No 13. līdz 17. martam Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā skolēnu brīvlaiku virtuāli varēs pavadīt bibliotēkas "Facebook" lapā , bet 14. martā no pulksten 13 līdz 15 te norisināsies radošā darbnīca.

Piedzīvojumu meklētājiem patiks kaut kas no orientēšanās spēles "Roadgames" un brīvdabas spēles "Cilpo" piedāvājuma. Tā ir iespēja dodies izzināt dažādās zināmās un ne tik zināmās Smiltenes novada vietas. Piedaloties "Roadgames" Smiltenes novadā iespējas izzināt ziemeļu puses valdzinājumu posmā Veclaicene–Gaujiena vai tvert vietu kontrastus maršrutā Smiltene–Rauna. Bezmaksas kodu, lai piedalītos orientēšanās spēlē, var saņemt Smiltenes TIC. Šajā laikā iespējams piedalīties arī "Travitious" Smiltenes novada iepazīšanas spēles "Tur, kur Rauna" vai "Pa Smiltenes dzejas takām". "Tur, kur Rauna" piedzīvojumā atklāsi dabas objektus, arhitektūras pieminekļus un vēsturiskas vietas, savukārt "Pa Smiltenes dzejas takām" atklāsi pilsētas ēkas, parkus, ezerus un pastaigu takas.

Spēku uzkrāšanai un gardai maltītei gan draugu, gan ģimenes lokā Smiltenes TIC piedāvā doties uz kebabnīcu "RE kebabs" (Baznīcas laukums 4, Smiltene), kafejnīcu-bistro "Trīs pipari un kūkas" (Baznīcas laukums 5, Smiltene), kafejnīcu "Jaunā Rauna" (Rīgas iela 2z, Rauna) un kafejnīcu "Krodziņš" (Ganību iela 4, Ape), lai izbaudītu novada garšas. Savukārt, lai no izklaides iespējām Smiltenes TIC aicina izspēlēt kādu aizraujošu partiju boulingā (Baznīcas laukums 2, Smiltene) vai noskaties jaunu filmu kinoteātrī (Gaujas iela 1, Smiltene), bet aktīvākai atpūtai dodies izjādē Baižkalna staļļos Raunā vai apskatīt savvaļas zirgus un govis lauku sētā "Jaun–Ieviņas" Raunas pagastā (pirms tam iepriekš piesakoties).