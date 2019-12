Saulkrastos pie Baltās kāpas atklās koka pastaigu laipu

Vai brīvdienu plāni vēl nav izkaldināti? Tad vērts doties uz Saulkrastiem, jo pilsēta tikusi pie jaunas koka pastaigu laipas.

Sestdien, 7. decembrī, pulksten 12 Saulkrastos notiks pastaigu laipas atklāšana. Laipas sākums atrodas pie Baltās kāpas, un tā stiepjas līdz Bērzu ielai, nodrošinot pastaigu 240 metru garumā.

Laipas sākuma punktā izveidota koka platforma un mulčēts celiņš. Projekta laikā Saulkrastu novada teritorijā uzstādīti arī četri informatīvie stendi un sešas jaunas norādes.

Uz laipas atklāšanu aicināti visi aktīvās atpūtas cienītāji un dabas draugi, kam svarīga ne tikai iespēja pavadīt laiku pie dabas, bet arī kam rūp dabas aizsardzība. Izbūvējot laipu, apmeklētāji tiek novirzīti pa konkrētu trajektoriju, tādējādi mazinot antropogēno slodzi uz krasta kāpu un aizsargājot biotopus.

Laipas izbūve tika veikta Latvijas-Igaunijas pārrobežu projektā "Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia" (Proj.Nr. Est-Lat22).