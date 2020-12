Siguldā priecē īpašs gaismas noformējuma objekts 'Laimes aka'

Tuvojoties gadumijai, Siguldas pils parkā var aplūkot atmosfērisku gaismas noformējuma objektu "Laimes aka", kas piedāvā izbaudīt noskaņām bagātu vidi un īstenot laba vēlējumus sev, saviem tuvajiem un visai sabiedrībai, pastāstīja radošās apvienības "I did it" pārstāvji.

"Laimes aka" ir atmosfērisks audiovizuāls tēlojums, kura saturā satiekas bagātīgs gaismas noformējums ar Kārļa Jirgena mūziku un tematisku vēstījumu, kas mudina ikkatru domāt gaišas domas un gadumijas laikā lūkoties nākotnē ar pozitīvu un cerīgu skatu, kā arī vēlēt šīs vērtības citiem.

Gaismas noformējuma objekta idejas sakņojas latviešu folkloras zīmēs. Pils parka centrā uz paaugstinājuma atrodas akas zīme, ko ieskauj kustīgi gaismas starmeši, radot maģiski iedvesmojošu sajūtu. Ikkatrs apmeklētājs aicināts nostāties šajā vietā un izbaudīt vides vizuālo noformējumu, kā arī iedomāties kādu vēlēšanos.

Gaismas noformējuma objekts darbojas no 18. decembra un būs aplūkojams līdz 2. janvārim. Objekts iemirdzas katru darba dienu no pulksten 17 līdz 23, bet brīvdienās un svētku dienās no pulksten 16 līdz 23.

Siguldas pils parka apmeklētāji, uzlūkojot gaismas objektu, aicināti ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus – izvairīties no drūzmēšanās, kā arī lietot sejas aizsegus.

Gaismas noformējums tapis Siguldas novada pašvaldībai sadarbojoties ar radošo apvienību "I did it". Objekta tehnisko nodrošinājumu veic SIA "Magic Nebula" un SIA "RJK".



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.