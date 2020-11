Spoži kā katru gadu – Jūrmalā atklāts iespaidīgais Gaismas parks

Jau ceturto gadu Dzintaru mežaparks iemirdzas īpaši spoži – tūkstošiem krāsainu lampiņu krēslas stundās veido dažādus gaismas dekorus, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji.

Gada tumšajā laikā Dzintaru mežaparks pārvēršas par Gaismas parku – krēslas stundās to rotā īpaši Ziemassvētku tematikai veidoti gaismas dekori, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošiem krāsainu LED lampiņu.

Šogad Dzintaru mežaparka teritorijā mirdz vēl vairāk gaismiņu – izveidota jauna gaismas koku aleja, kā arī izgaismots 38 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un jūras piekrasti. Arī šogad parka apmeklētājiem pieejams lielākais no dekoriem – parka tiltiņš, kas veidots jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 kilometru garumā. No gaismu virtenēm veidotais tiltiņš ir arī viena no iecienītākajām fotografēšanās vietām jūrmalniekiem un pilsētas viesiem. Krēslas stundās parku apdzīvo no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža iemītnieki.

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas dome

Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu līdz pulksten 22. Apmeklējot Gaismas parku, Jūrmalas pilsētas doma aicina ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.