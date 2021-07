SUP maršruts pa Lilastes upi, kas piemērots gan iesācējiem, gan sportiskajiem

SUP (Stand Up Paddle boards) dēļi ir iemantojuši strauju popularitāti Latvijā, un tam ir pārliecinoši iemesli. Latvija ir ezeru, jūras un upju zeme, kas ļauj mums baudīt vasaru uz ūdens visos iespējamos veidos. ''SunSUP'' pārstāve Linda Vītola iesaka supošanas maršrutu pa Lilastes upi, kuru vari izmēģināt gan brīvdienās, gan darba dienu pievakarēs.

SUPošanaupošanampānijām – var supot sportiski, vingrot vai meditēt uz SUP dēļa, laiski airēt un baudīt apkārti, doties ekspedīcijās un atklāt apkārtni no cita skatu punkta, var braukt vienatnē, ar ģimeni (mazākus bērnus var sēdināt uz SUP dēļa kā pasažieru), var braukt stāvus vai sākumā uz ceļiem, ja jāpārvar nedrošība. Ir bezgala daudz iespēju. Un supošana ir arī droša pandēmijas laikā, jo notiek svaigā gaisā, dabīgi ieturot vajadzīgo distanci.

Šis ir viens no pieciem Lindas ieteiktajiem maršrutiem, par kuriem rakstīsim arī turpmāk. Visi maršruti koncentrējas Saulkrastu apkaimē, kur bāzējas ''SunSUP'', vai Rīgā.

Lilastes upe

Maršruts: apļveida, turp un atpakaļ. Sākums un finišs – Lilastes ezers. Pa Lilastes upi līdz jūrai un atpakaļ.

līdz vienai stundai abos virzienos. Sarežģītība: viegls, piemērots iesācējiem, bērniem un vienkārši laiskai dzīves baudīšanai uz SUP.



Pavisam nesenā svētdienā tikāmies lieliskā kompānijā, lai supot ceļu no Lilastes ezera pa Lilastes upi līdz pat jūrai un atpakaļ.

Lilastes upe ir Saulkrastu novada robežupe, kas jūrā ietek ļoti skaistā, cilvēku nepārblīvētā vietā. Šis ir universāls un skaists supošanas maršruts. Universāls tāpēc, ka piemērots laiskākiem dabas baudītājiem un supošanas iesācējiem. Bet sportiskākiem supotājiem te ir iespēja uzņemt ātrumu un iesupot, izmest kādu loku arī jūrā.

Sākuma punkts: Lilastes ezers pie viesnīcas "Porto Resort". Šeit ir ērta, plaša stāvvieta, kā arī piekļuve ezeram.

Maršruts sākas Lilastes ezerā, pa to nokļūstam līdz Lilastes upei un dodamies līdz pat ietekai jūrā. Upe ir mierīga, bet ar nelieliem pārsteigumiem – krastos ir daudz koki, kas rada patīkamu ēnu un brīžiem raisa asociācijas ar kādu džungļu upi. Var gadīties arī kāds bebru nogāzts koks, kas jāpārvar, tilti, zem kuriem jāpieliecas, šaurākas vietas, akmeņi un līkumi, ap kuriem jālaipo. Bet tas viss ir komforta robežās. Sākumā gar krastiem ir īsti džungļi, tad vietējo iedzīvotāju mājas ar pie-upes sadzīvi, bet noslēguma posmā – makšķernieku paradīze, kur jālaipo ap pludiņiem un jāpagūst pārmīt kāds vārds ar pašiem makšķerētājiem.

Pie jūras, atkarībā no garastāvokļa un laika apstākļiem, var sauļoties, atpūsties, airēt pa jūru un tad doties atpakaļ. Straume Lilastes upē nav liela, tāpēc brauciens ir komfortabls abos virzienos.

Atpakaļceļā, iebraucot Lilastes ezerā, iespējams, būs jāpacīnās ar nelielu pretvēju, vai arī jāizmet līkums pa ezeru, tās saliņu, jānopeldas.

Laiks, kas pavadīts ceļā, katrā virzienā aizņem ir līdz vienai stundai (tātad kopā tās ir aptuveni divas stundas). Maršruta finišs – Lilastes ezers pie "Porto Resort", kur ir iespējams baudīt pusdienas viesnīcas āra terasē vai uzkodas. Bet protams, startēt var no jebkuras Lilastes ezera krasta vietas, kurai var ērti piekļūt.

Noteikti šo maršrutu atkārtosim vēl, domāju, ka arī rudenī, kad lapas sāk krāsoties, – tas būs bezgala skaisti!