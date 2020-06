Trīs klintis Līgatnes pusē, kas paslēpušās no ierastajām tūristu takām

Ja meklē dižas klintis, tad skaistu atsegumu meklējumos vērts braukt uz Līgatnes pusi. Lai arī, iebraucot pašā pilsētā, skatam paveras varenas klintis, tie, kas vēlas šajā pusē apskatīt ko vairāk, var doties līdzīgā maršrutā kā fotogrāfs Gints Mucenieks, kurš sameklējis trīs skaistas vietas Gaujas krastā.

"Šīs trīs klintis ir ļoti tuvu viena otrai! Mašīnu atstāju Līgatnes dabas takās. Sākumā apmeklēju dzīvniekus dabas takās, bet pēc tam, atstājot mašīnu dabas taku stāvlaukumā, devos ar kājām pēc kartes meklēt iežus un klintis," teic Gints, kurš paviesojies šajā vietā un iemūžinājis redzēto skaistās fotogrāfijās.

Katrīnas iezis, kā teikts tūrisma ceļvedī "Visit Līgatne", ir līdz 15 metrus augsts un 200 metrus plats. Gaujas krastā meklējamā klints dižojas gan ar piramīdai līdzīgu simlšakmens cilni, gan dažādām nišām. Kāda skumja leģenda vēsta, ka meitene vārdā Katrīna savulaik nelaimīgas mīlestības dēļ no ieža metusies Gaujā un noslīcinājusies – tā arī šis atsegums esot ieguvis savu vārdu.



Gaujas kreisajā krastā manāms 250 metrus garais un septiņus metrus augstais smilšakmens klints cilnis, proti, Jumpraviezis. Arī ar šo atsegumu saistās kāds skumjš nostāsts – reiz, muižkunga meitām vizinoties pajūgā, zirgi briesmīgi sabijušies un ar visu pajūgu ar jaunavām iekrituši Gaujā. Jumpravas vārds cēlies no vārda "Jungfrau", kas vācu valodā nozīmē "jaunava".Tāpat netālu iespējams atrast Gūdu klintis. Tās, kā teikts "Visit Līgatne", ir līdz 18 metrus augstas un ap 250 metru platas. Runājot par nostāstiem, kas apvij šo atsegumu, to netrūkst. Viens no tiem vēsta par kādreiz tuvējo Gūdu māju saimnieku, kas bijis ļoti skops. Savu dvēseli viņš apsolījis velnam, tādēļ tas ar visu naudas maisu ierāvis viņu atvarā iepretim Gūdām.