Tūrisma objekts harmonijas meklētājiem – Bonsai parks

Rāmkalnos, Inčukalna novadā, kā jūra šalko Vidzemes šoseja, pie kuras atrodams arī Bonsai parks. Parka izveidotāji ir Inga un Valdis Valteri, kuri pirms vairāk nekā 10 gadiem sākuši šeit saimniekot, iekārtojot savu miera oāzi. Iedvesma pievērsties šai tik neparastajai nodarbei radusies Valda ceļojuma laikā uz Ķīnu. Šis tūrisma objekts apskatāms, dodoties arī Mežtakas pārgājienu maršruta ceturtās dienas posmā.

Kā stāsta saimnieki, augsne ap māju ir smilšaina, tāpēc uzreiz bijis skaidrs, ka nekādas dobes iekopt te neizdosies, bet ļoti prasījusies skaista vide. Pirmo reizi, kad Inga ieraudzījusi bonsai, viņai radies jautājums – kādēļ tas viss vajadzīgs un kāpēc ir jāmoka koks, audzējot to podā. Inga saka, ka "dižozolus" par bonsai nekad nemēģinātu pārtaisīt. Bonsai koku veidošanas māksla ir īpaša Japānas kultūrā, savukārt Valteriem patīk bonsai izveidot no kociņa ar kādu "problēmu", kurš normālos apstākļos nebūtu izdzīvojis.

Bonsai, tulkojot no japāņu valodas, nozīmē koks podā. Izrādās, tā nav īpaša suga, jo, apbruņojoties ar zināšanām un nebeidzamu pacietību, bonsai var izveidot no jebkura koka. Ja runājam par āra kociņiem, bonsai var izaudzēt arī no vietējām koku sugām: priedes, kadiķa, egles. Bonsai parks neaudzē kociņus no sēklas, jo tas prasītu nesamērīgi daudz laika un par kociņiem varētu priecāties tikai Ingas mazbērni. Tāpēc, lai paātrinātu procesu, potenciālie bonsai ir atceļojuši arī no meistariem Polijā, Holandē, Anglijā. Pašlaik vecākais kociņš šeit ir 45 gadus vecs.

Sākotnēji tā bijusi vien pašu aizraušanās, kas ar laiku augusi plašumā. Tika izrakts dīķis, izbūvēts strauts, pat ēka pagalmā ir ieguvusi japāniskus vaibstus. Ar laiku to novērtēja draugi, radinieki. Viņi aicināja nebūt egoistiem un dalīties ar šo skaistumu. Tagad te tiek organizēti publiski pasākumi, piesaistot dažādus apmeklētājus – arī skolēnu ekskursijas, vecmeitu ballītes, harmoniskas tējas dzeršanas, kuras apmeklē pat viesi no Japānas.



Nupat Inga uzzinājusi, ka viņi mitinās ēkā ar spilgtu vēsturi. Vieni saka, ka ēka uzcelta Katrīnas Lielās favorītu vajadzībām – kā medību pils. Citi apgalvo, ka te padomju laikos atradies VDK darbinieku štābs, par kurā notiekošo apkārt klīdušas dažādas leģendas un tas tautā iesaukts par "spoku māju". Šodien no spokiem un favorītiem te vairs nav ne miņas. Te mājo Valteru ģimene ar saviem bonsai kociņiem, suņiem, Japānas trušiem, krāsainām karpām dīķos un parku pilnu eksotiskiem putniem.

Līdzās Bonsai parkam, kurš prasa nepārtrauktas rūpes, Valteru pāris profesionālo ikdienu aizvada Rīgā un īpašs laiks tiek pavadīts arī lauku īpašumā, kas apgādā ģimenes galdu ar lauku labumiem. Kad jautājam Ingai, kāds ir tā visa mērķis, viņa pēc pārdomu brīža atbild, ka tā ir skaista vide ap sevi, atbildīgas, cieņpilnas attiecības vienam pret otru un tā visa pamatā mīlestība un prieks par sev uzticēto darbu.

