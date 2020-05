Vēsturisks namu komplekss Saulkrastos, kas šogad pārtapis par apartamentiem

Tiem, kam ceļojot pa Latviju patīk palikt apartamentos ar odziņu, šī varētu būt saistoša iespēja. Vēsturiskais ēku komplekss Saulkrastos šogad pārtapis viesnīcā "Villa Gaida".

"160 gadus atpakaļ tālbraucējs kapteinis Sīmanis Skuja ieguva prāvu zemesgabalu tieši aiz augstas kāpas, kura to pasargāja no jūras vējiem. Sākumā viņš uzbūvēja nelielu mājiņu un klēti, bet, kad lietas sāka vesties labāk, uzcēla arī divas skaistas vasarnīcas tuvāk ceļam. Vienu no vasarnīcām nopostīja Pirmais pasaules karš. Otrai sabojāja kārniņu jumtu. 20. gadsimta sākumā īpašumu nopirka vācbaltiešu ārsts Nikolajs fon Strīks. Pāris desmitus gadu vēlāk par īpašniekiem kļuva četras limbažnieku draugu ģimenes, kuras šeit vasarās atpūtās un īpašumam deva nosaukumu "Atpūtas". Pēc Otrā pasaules kara te iemitinājās Iekšlietu ministrijas atpūtas bāze, bet pēc denacionalizācijas mantinieki īpašumu saraustīja mazos gabaliņos. Šobrīd lielākā īpašuma daļa ir atkal apvienota," par mājas vēsturi "Tūrisma Gidam" pastāstīja saimnieks Sigits Duduris, kurš īpašumu pa gabaliņiem vāca kopā jau padsmit gadus.



Darbs pie Lielās mājas atjaunošanas sākās pirms septiņiem gadiem. Sākot domāt par seno koka ēku remontēšanu, atklājās, ka zem padomju laiku "kultūrslāņa" ir daudz interesanta. Tādēļ vēstures un ēku konstrukciju izpētes procesā neviļus saimnieki nonākuši pie restaurācijas.No aprīļa interesentiem atvērta Lielā māja, kur iekārtoti pieci apartamenti. Lielajā mājā kā akcenti izmantotas Vidzemē sagādātās un restaurētas mēbeles. Katrā apartamentā ērti var palikt 2 – 4 cilvēki.

Tiek plānots, ka šajā vasarā tiks pabeigta arī Klēts māja, kurā atpūtniekiem būs pieejami trīs divstāvu apartamenti. Savukārt pēc tam tiks uzsākti darbi pie Ielas mājas, kurā plānots izveidot viesnīcas numuriņus jumta stāvā, izveidot bibliotēku, telpas sarunām, kā arī vīna un mūzikas baudīšanai.

"Villa Gaida" ir pavisam tuvu jūrai, Saulrieta takai un Baltajai kāpai. Turpat blakus ir Velomuzejs un velo nomas iespējas. Netālu ir restorāni, kafejnīcas un citas atpūtas iespējas, tostarp pirtnieki, keramikas darbnīcas, kvadracikli, paraplāni, SUP dēļi.

Vairāk par apartamentiem iespējams uzzināt šeit un šeit.