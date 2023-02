Ziemeļvidzemes apslēptā pērle, kur izlocīt kājas – Purezera taka

Rast mieru un vienlaikus izlocīt kājas, kas kļuvušas stīvas pēc garas darba nedēļas, jādodas uz kādu no Latvijas gleznainajām dabas takām. Dažādu garumu un neticami atšķirīgu ainavu takas atrodamas sākot no vējainā Kurzemes krasta un beidzot ar ezeru zemi – Latgali. Šoreiz gan dosimies uz Latvijas ziemeļiem, kur netālu no Alojas paslēpusies pārsteidzoša Purezera dabas taka.

Braucot pa autoceļu Limbaži–Aloja, var nokļūt teju pasaku valstībā. Tikai jāzina, kur nogriezties! Lai neapmaldītos meža ceļos, drošākais veids, kā atrast taku, ievadīt attiecīgu nosaukumu kartē. Norādes aizvedīs līdz pat stāvlaukumam, kur jāatstāj mašīna un jādodas apmēram četru kilometru garā pastaigā.

No stāvlaukuma līdz ezeram jādodas pa meža taku, kuru klāj gan krituši koki, gan saknes. Tamdēļ jābūt vērīgiem un jāskatās zem kājām. Taču tas ir to vērts, jo, nonākot uz purva takas, kas vijas apkārt visam Purezeram, paveras teiksmainas dabas ainas.

Foto: Shutterstock

Taku veido gan koka dēļi, kas palīdz pārvarēt mitrākās purva vietas, gan cilvēku iemīti celiņi, kas ved gar viršu pļavām. Turpretī neliels tiltiņš pārvedīs pāri ietekai ezerā. Tepat uzbūvētas arī skatu platformas no kurām var vērot ezera floru un faunu, kā arī atpūsties uz koka soliņiem. Savukārt piknika kārotāji var izvēlēties speciāli tam paredzētas vietas ar galdiem un ugunskura vietu.

Vērīgākajiem un klusākajiem takas apmeklētājiem var izkrist arī laimīgā loze ieraudzīt kādu stirnu vai citu meža zvēru. Jāņem gan vērā, ka atrodoties dabā tā jāsaaudzē! Nav jātraucē meža zvērus un putnus, kā arī nedrīkst piesārņot apkārtējo vidi.

Purezera dabas taka ir ne vien skaista un mierpilna, bet arī unikāla, jo atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, raksta Limbažu novada tūrisma informācijas centrs.