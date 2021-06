Zirgu izjādes, melnā pirts vai pārgājiens – dabai draudzīga atpūta Krāslavas novadā

Dabai draudzīgs dzīvesveids ik dienu gūst aizvien lielāku popularitāti, līdz ar to it visās nozarēs tiek radīti jauni pakalpojumi un preces, kas atbilst ''zaļajai domāšanai''. Tūrisma nozare, protams, nav izņēmums – ekotūrisms dinamiski attīstās visā pasaulē. Ko, saudzējot dabas resursus un nepiesārņojot vidi, apskatīt Kandavas novadā? To raksta turpinājumā apkopojis Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs.

Transports un pārvietošanās



Dzelzceļa transports ir viens no videi visdraudzīgākajiem pārvietošanās veidiem – par to draudzīgāka ir vien riteņbraukšana un pastaigas kājām. Arī līdz Krāslavas stacijai atkal iespējams atbraukt ar pasažieru vilcienu. Braucot no Rīgas stacijas, ceļā būs jāpavada aptuveni trīs stundas. Tas ir ērts pārvietošanās līdzeklis arī tiem, kuri vēlas galapunktā pārvietoties ar savu līdzpaņemto velosipēdu – vilcienā pietiks vietas gan ceļojuma somām, gan velosipēdam.

Kurp doties ar velosipēdu Krāslavas novadā? Pēc pilsētas apskates un Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa iepazīšanas var doties garākos braucienos tuvāk dabai, mieram, kā arī pašam sev. Krāslavas novadā ir izveidoti divi marķēti velo maršruti. Viens no tiem, ŗeģionālas nozīmes velomaršruts nr.35, aicina izbaudīt dabas parku "Daugavas loki", savukārt otrs velomaršruts nr.789 vijas gar Daugavu līdz pat Latvijas-Baltkrievijas pierobežai Piedrujas pagastā. Ja velosipēda tev nav vai nevēlies līdzi ņemt savu, to var iznomāt pie vietējiem uzņēmējiem: sporta atrakciju parkā "Starp debesīm un zemi", glempingā "Velo Latgale" vai kempingā "Adamova".

Krāslava ir pilsēta Daugavas lokos, un novada teritorijā ir daudz skaistu ezeru, kuru dabas skaistumu iespējams iepazīt, dodoties laivu braucienā vai līganā peldējumā ar SUP dēli. Ērtam, drošam un pārdomātam braucienam pa Krāslavas novada ūdeņiem, izvēlies kādu no laivu un SUP dēļu nomas punktiem: biedrībās "Aktīva atpūta Latgalē", ''Lost in Latgale'', SIA "Saulgoze G", "Aktīva atpūta uz ūdens" brīvdienu mājā "Aimasas", SUP Latgale, kempingā "Adamova" vai "Siveri".

Kādus galamērķus apskatīt



Adamovas dabas taka vijas augšup-lejup pa nogāzēm un kraujām dabas parka "Daugavas loki" teritorijā. Tā ir 1,8 kilometrus gara taka, kas patiks tiem, kuri izvēlas aktīvi izkustēties. Tāpat vērts uzkāpt 32 metru augstajā Priedaines skatu tornī, kur īpaši skaisti ir saulrieta laikā, kā arī agros rītos, kad saule lec.

Zirgu sēta "Klajumi" – ir īsta lauku sēta, kur stallī un ganībās var sastapt skaistus, koptus zirgus; doties izjādēs vai braukt pajūgā pa mežiem un lauku ārēm; iet un ieklausīties dabas skaņās pa pastaigu takām "Klajumu" mežos vai pa Odu taku. Te arī var nobaudīt īstu lauku maltīti "Klajumu" ķēķī.

Lauku mājas "Upes dižvietas" devīze ir ''Lauku sēta kopīgām aktivitātēm''. Šeit var lasīt olas vistu kūtī, slaukt kazas, padarboties mazdārziņā vai vienkārši laiski atpūsties chill mežā.

Z/s "Kurmīši" piedāvā izbaudīt, izsmaržot un izgaršot plašu klāstu ārstniecības augu, kas tiek audzēti zāļu tēju ražošanai. Saimniecībā var radoši padarboties, izgatavojot bišu vaska svecīti vai lūpu balzamu. Tāpat ārstniecības augu smaržu var paņemt līdzi ne vien tējas paciņā, bet arī hidrolāta jeb ziedūdens pudelītē.

Saimniecība "Cīruļi" (+371 29968900) patiks cilvēkiem, kuri vēlas izzināt bišu dzīvi visos tās sīkumos. Te zinoši saimnieki izstāstīs, kā dzīvo bites, kā arī piedāvās medus produkcijas degustāciju un pārsteigs ar interesantiem stāstiem par savu atrašanās vietu – ciematu Lielie Muļķi.

Glempingā "Velo Latgale" ir iespēja padarboties lauku darbos un pabūt kopā ar aitām un jēriņiem.

Turpinot bišu tēmu, iespējams doties relaksēties uz brīvdienu māju "Mežābeles" (+371 29492045), kur atjaunot spēkus var apiterapijas namiņā.

Nav noslēpums, ka, darbojoties ar dabas materiāliem, cilvēks gūst neizskaidrojamu miera un aizmirstības sajūtu. Tā notiek arī keramiķu Pauliņu darbnīcā, kad meistaru vadībā ļaujies māla pikas pārvērtībām.

Eko naktsmītnes Krāslavas novadā



Teju visas Krāslavas novada 40 naktsmītnes atrodas kādas ūdenstilpnes tuvumā, visur ir iekopti pagalmi un skaista daba. Lūk, dabai draudzīgākās:

Nakšņot var jau pieminētajā lauku mājā "Upes dižvietas", kur iespējams gulēt Meža namiņā un pat siena šķūnī kā bērnībā laukos.

Zirgu sētā "Klajumi" ir vairākas mājas, kas tiek piedāvātas nakšņošanai. Pārsvarā visas ir senas mājas, kas šobrīd ir atjaunotas, izmantojot dabas materiālus. Videi draudzīgākā ir māja "Krasti". Tā ir 104 gadus sena guļbaļķu māja, kas aprīkota ar saules enerģiju, akas ūdeni un miera auru. Līdzās mājai ceļotāju rīcībā ir melnā pirts.

Dabas dziedinātavas statuss piešķirts brīvdienu mājai "Skerškāni". Te iespējams izbaudīt mūsu senču dzīves ērtības, nakšņot mājā bez ērtībām. Namiņā nav elektrības pieslēguma, ir sausā tualete, ēdiena gatavošana notiek uz ugunskura, pieejama lauku pirts, un visapkārt ir daba un klusums.

Autentiskā latgaļu mājā "Auriņi" pieejama melnā pirts, interesanta senlietu kolekcija un laivu braucieni pa vietējiem ezeriem.

Kempings "Siveri" atrodas Sivera ezera krastā. Tā ir lieliska vieta makšķerēšanai, kā arī patiks arī sērfotājiem un nirējiem. Savukārt kempings "Adamova" atrodas dabas parkā "Daugavas loki" un piedāvā nakšņot nupat uzbūvētās koka mājiņās.

Krāslavas novadā nesen darbu uzsācis arī glempings "Velo Latgale", kas piedāvā nakšņošanu kupolteltīs Sargavas ezera krastā.

Papildu informācija



Krāslavas novads atrodas pierobežas zonā, tāpēc pierobežas pagastos – Piedrujā, Indrā un Kaplavā – nepieciešamas caurlaides un pases! Caurlaidi, kas nepieciešama, lai uzturētos pierobežas joslā, var saņemt arī elektroniski, aizpildot pieteikumu valsts portālā www.latvija.lv.

Visa aktuālā tūrisma informācija atrodama www.visitkraslava.com. Krāslavas novada TIC atrodas Pils ielā 2, Krāslavā. Kontaktinformācija:+371 656 22201, +371 29376090, tic@kraslava.lv. Darba laiks vasaras sezonā: katru dienu 9:30–18:00.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.