Zivju šķirošanas noliktava, kas pārvērsta piedzīvojumā visām maņām – 'Siļķu brāķis'

Savus apmeklētājus atkal gaida iecienītais Liepājas tūrisma objekts – ekskursija "Siļķu brāķis", kas caur izklaidējošām aktivitātēm visai ģimenei ļauj piedzīvot vēju pilsētas īpašo šarmu. Ekskursija aizraus ne vien ar jauniem stāstiem un papildinātu ekspozīciju, bet arī ar smaržām un garšām, piedāvājot piedzīvojumu visām maņām.

Liepājas "Siļķu brāķis" ir zivju šķirošanas noliktava – tajā zivis vestas no visas Eiropas. Tās šķirotas trīs šķirās – kroņa, brāķa un dubultbrāķa, lai pēc tam sašķirotās mucas eksportētu tālāk uz Norvēģiju, Vāciju, plašo Krievzemi un citviet. Tie bija gadi, kad Liepājā bija viena no lielākajām un plaukstošākajām ostām Krievijas impērijā. Tajā ieradās kuģi ar pilniem klājiem Atlantijas okeānā nozvejotu zivju. Bēgļu masas plūda uz ostu, lai ar tvaikoni Liepāja–Ņujorka dotos labākas dzīves meklējumos uz "jauno pasauli" – Ameriku. Liepāja arī strauji attīstījās par kūrorta un tūrisma pilsētu ar tai raksturīgiem izklaides un atpūtas centriem: viesnīcām, grezniem kinoteātriem un maģisku cirku.

Visi šie aptuveni simts gadu senie notikumi "Siļķu brāķī" savijas nepilnu stundu garā, interaktīvā ekskursijā un atklājas caur smeldzīgu mīlas stāstu, ļaujot apmeklētājiem Liepāju sajust un piedzīvot visā tās krāšņumā. Par ekskursijas muzikālo noformējumu parūpējušies mūziķi Marta Kauliņa, Mārtiņš Zālīte, Anete Kozlovska un Ģirts Francis Ziemelis. Par smaržu – transpersonālā konsultante Jolanta Jaunzeme, savukārt par sataustāmo un vizuālo baudījumu – Ieva Kolosova ar savu scenogrāfisko ieceri un mākslinieces Anda Poikāne un Amālija Andersone ar īpaši "Siļķu brāķim" radītiem autordarbiem. Ceļojumu garšu pasaulē nodrošina zvejnieku māja "Oskars".

Šī gada sākumā "Siļķu brāķis" saņēma "Liepājas Kultūras balvu 2020" kā viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem un spilgtākajiem kultūras notikumiem Liepājā, kuru pāris vasaras mēnešos apmeklēja vairāk nekā 2400 ekskursantu. Šogad ekskursijas sniegtā sensorā pieredze ļaus to izbaudīt arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Pilnīgi pielāgots cilvēkiem ar redzes traucējumiem "Siļķu brāķis" būs no 1. septembra, kad kļūs par pirmo šāda veida ekskursiju Baltijā.

Ekskursijas apmeklētāji var doties katru dienu no ceturtdienas līdz svētdienai laikā no pulksten 12.00 līdz 18.00. Biļetes cena pieaugušajiem – 7 eiro, bērniem un jauniešiem (3 līdz 18 gadi) un pensionāriem – 5 eiro. Mazuļiem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un interneta vietnē bilesuparadize.lv, kā arī ekskursijas norises vietā (tās darba laikā). Iespējams pieteikt arī individuālas ekskursijas sev ērtā laikā.

Ekskursijā piedalīties aicināti visi interesenti, ievērojot divu metru distanci un lietojot sejas aizsargmaskas.

Projektu īsteno SIA "Rozīņu rezidence", finansiāli atbalsta – Liepājas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammas "KultūrElpa" ietvaros. Vairāk informācijas meklē ''Siļķu brāķis'' ''Facebook'' lapā, kā arī rakstot uz piedzivojums.liepaja@gmail.com.