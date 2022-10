'Leģendu nakts': pasākuma programma Latvijas pilīs un muižās 29. oktobrī

Sestdien, 29. oktobrī, 11. reizi notiks pasākums "Leģendu nakts 2022", ko organizē Latvijas piļu un muižu asociācija (LPMA). Pasākuma tēma šogad – brīnumi, maģija un zinātnes atklājumi, informē LPMA izpilddirektors Armands Muižnieks.

18. gadsimts ir bagāts ar atklājumiem ķīmijā, fizika, astronomijā un citās zinātnēs, kā arī industrializācijā. Tas ir laiks, kad atklājumi tika izmantoti cilvēku pārsteigšanai, izklaidēšanai, mānīšanai, iebiedēšanai un tamlīdzīgām lietām, tādēļ šogad "Leģendu nakts 2022" būs veltīta galvenokārt tieši šai tēmai.

Latvijas piļu un muižu programma "Leģendu naktī 2022"

Padures muižā no pulksten 18 vakarā varēs doties naksnīgā pastaigā pa sveču izgaismotu muižu, nokāpt muižas cokolstāvā, kas sevišķi burvīgi izskatās tumšajā laikā, un paklausīties spoku stāstus ne tikai par Padures muižu, bet arī citām Latvijas muižām. Reizi apaļā stundā muižā būs ekskursija saimnieka pavadībā. Muižas ēdamistabā varēsi atspirdzināties ar tēju, kafiju vai vīna glāzi un uzkodām. Dažādās muižas istabās būs iekārtoti fotostūrīši. Ieeja muižā: divi eiro bez saimnieka pavadības, pieci eiro – ekskursija saimnieka pavadībā.

Dobeles pils savā pirmajā Leģendu naktī sagatavojusi programmu "Stāsti dzīvo, kamēr tos stāsta". Īpaši šim notikumam deju studija "Panda" radījusi sešas unikālas horeogrāfijas, kuras vairākkārt Leģendu nakts ietvaros izdejos vairāk nekā divi duči studijas dejotāji, tādējādi kustībā izstāstot spilgtākos apmeklētāju stāstus, kurus pils gids apkopojis kopš Dobeles pils atvēršanas brīža.

29. oktobrī pili būs pārņēmušas spilgtas dažnedažādas emocijas: bezbailīgas, mīlošas, drosmīgas, priecīgas, mistiskas un citas, tāpēc katrā pils telpā būs jūtams, dzirdams, redzams kāds emocijām piesātināts un neticams mūsdienu stāsts, kas balstīts uz patiesiem notikumiem, kurus Dobeles pilī izdzīvojuši un piedzīvojuši paši dobelnieki. Būs stāsts par sargsuni, kurš mēdz pārmiesoties; mīlestību, kas uzplaukst un noturas mūža garumā; karstgalvi, kurš savulaik nopietni riskējis un citi dobelnieku stāsti. No pulksten 18.30 līdz 22 pils pagalmā būs pop-up restorāns.

Preiļu muižas parkā būs izstaigājama maģiju un burvestību taka. Pasākuma organizatori sola, ka ceļā dalībnieki sastaps parka suņus, vārtsargu, bruņinieku, Balto dāmu, raganiņas un grāfu ar grāfieni, kā arī citus leģendu tēlus. Tikšanās pastaigai notiks Preiļos pie kapelas pulksten 20. Organizatori aicina ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un ņemt līdzi lukturīšus, jo taka dažos posmos būs tumša.

Krāslavas pils kompleksā notiks vakara ekskursija un pils 1. stāva apmeklējums no pulksten 20 līdz 21. No pulksten 20 līdz 22 būs apskatāma Guntas Gulbes-Kalvānes un Aijas Daukštes lielformāta ziedu izstāde "Ziedu un gaismu rotaļas" Krāslavas pils foajē. No pulksten 21 līdz 23 demonstrēs īsfilmu par podniecību, kokapstrādi, aušanu un kulināro mantojumu Krāslavas novadā. Pasākuma laikā būs iespēja apmeklēt Latgales keramiķu grupas izstādi "Iesākumā bija māls" un Gitas Palmas gleznu izstādi "Starp stacijām" (Krāslavas pils kompleksa staļļos). Notiks atvērto durvju vakars keramikas, kokapstrādes, aušanas, stikla dekoru un aromātu darbnīcās Krāslavas Amatniecības centrā, un notiks radošās darbnīcas bērniem "Maģiskā Krāslavas pils" Krāslavas Amatniecības centrā. Darbosies "Mežvīnu" āra tējnīca, uz terases pie Krāslavas Amatniecības centra notiks dziedātājas Brigitas Madelānes uzstāšanas.

Veselavas muižā Leģendu naktī notiks pasākums "Pūkas un spalvas". Tā programmā iekļauts ēnu teātris "Viltus mīla", Cēsu zvanu ansambļa uzstāšanās, Imanta Kalniņa skaistākās dziesmas izpildīs Līga Priede un ģitārists Andrejs Grimms, notiks balle ar grupu "Lauku muzikanti". Puspagrabā darbosies restorāns "Kalna Paltes", skanēs dzīvā mūzika. Ieeja pasākumā 10 līdz 15 eiro.

Jērcēnmuižā no pulksten 18 notiks Jērcēnmuižas stāsti, kas veltīti Adalbertam fon Krīdeneram un viņa ieguldījumam ornitoloģijā, bet pulksten 20 notiks dziedātājas Evelīnas Kramas akustiskais koncerts.

Vilces muižā no pulksten 18 līdz 22 muižā ciemosies īpašais viesis barons fon Minhauzens ar svītu no Duntes muižas un gaišreģis Aleksandrs Kaljostro. Dāmas posīsies baroneses ballei, varēs noklausīties Firsta madāmas stāstus par Vilces muižu. Vērīgajiem būs iespēja tikt arī pie balvas.

Staļģenes muiža apmeklētājiem piedāvās pasākumu "Saimes ļaužu gara spēks". Izglītības, kultūras un sporta centra "Līdumi" telpās no pulksten 19 līdz 20 latviešu spēka dziesmas izpildīs folkgrupas "Dārdi". No pulksten 20 līdz 23 notiks vakarēšana – sadziedāšanās, muzicēšana, radoša darbošanās kopā ar folkloras kopu "Liepāre" Staļģenes muižas vēsturiskās ekspozīcijas telpās. Noslēgumā no pulksten 20 līdz 23 Staļģenes muižas parkā būs iespēja atstāt līdzpaņemtu svecīti vai simbolisku mielastu senču gariem.

Stāmerienas pilī stāstu programmā "Koraļļu pils sākotne" pulksten 19 izskanēs leģendas par Edvardu Liedskalniņu, kurš Floridā uzcēla savu noslēpumaino un maģisko "Koraļļu pili". Pulksten 20.30 tiks demonstrēta latviešu vēsturiskā krimināldrāma "1906". Visa vakara gaitā darbosies kafejnīca, muzikālo atmosfēru nodrošinās viljolniece Indra Ieviņa. Ieejas maksa – 10 eiro.

Durbes pils aicina apmeklētājus iejusties 200 gadus senā pagātnē, kad Durbes pili apsaimniekoja vācbaltu baronu fon der Reku dzimta. No pulksten 18 līdz 22 naksnīgā gaisotnē ikvienam iespēja atklāt kādu jaunu stāstu pils vēsturē.

Vadakstes muižā no pulksten 18 līdz 20 apmeklētāji varēs izstaigāt pils telpas, baudot dažādas izstādes, aktīvi pavadīt laiku lasertagā un baudīt gardumus kafejnīcā. Ir iespēja pieteikties uz vakariņām pulksten 18 "Vip Hot restorānā", kas būs vienreizējs pasākums Vadakstes muižas pils pagrabā (cena par vakariņām 20 eiro, pieteikšanās pa tālruni 25619406). Pulksten 20 notiks dziedātāja Igo un pianista Jura Kristona koncerts.

Zaļajā jeb Zaļenieku muižā pulksten 18 būs tikšanās ar sertificētu dziednieci Dr. oec. Edīti Igauni, bet pulksten 21 pils zālē varēs vērot iluzionistu Pecolli izrādi ģimenēm "Ceļojums uz Brīnumzemi", kurā apvienoti dažādi jautri burvju triki. No pulksten 19 līdz 21 muižas ratnīcā notiks veidošanas darbnīcā un būs skatāma izstāde "Pils istabu noslēpumainie dārgumi".

Ungurmuižā notiks gidu stāstījumi un varēs aplūkot Andas Neimanes gleznu un Ainas Mālmeisteres fotogrāfiju izstādi. Muižas zālē muzicēs jaunais pianists Kristers Briedis. Muiža atvērta no 20 līdz 23; ieeja bez maksas.

Puikules muižas parkā notiks gaismas, skaņas un video instalācijas, būs apskatāmas septiņas jaunas izstādes, septiņas pastāvīgās ekspozīcijas un trīs kolekcionāru darbu kolekcijas. Pasākumā uzstāsies Raitis Zapackis ar slavenākajām Frenka Sinatras melodijām, tiks zīlēta nākotne "Brīnumu kambarī" un varēs baudīt vīndara vīnus un muižas zupu.

Sēļu muižā saviesīgs muižas noskaņu vakars aizsāksies pulksten 20 ar romantisku pastaigu, kuras laikā izskanēs stāsti muižas ēkās un parkā. Muižā esošajās izstādēs būs iespēja tikties ar māksliniekiem. Noskaņu vakars turpināsies muižas lielajā zālē ar baroka mūzikas koncertu "La vite Italie" – mūziķes Jolantas Strikaites-Lapiņas izpildījumā skanēs spilgtākās ārijas no itāļu komponista Klaudio Monteverdi operām un Antonio Vivaldi vijoļsonātes, kurās barokālu virtuozitāti demonstrēs Raimonds Melderis un pie klavesīna – koncerta mākslinieciskais vadītājs, senās mūzikas pazinējs, klavesīnists Pēteris Vaickovskis. Koncerts notiks pie galdiņiem un aizdegtām svecēm; galdā tiks celts muižas saimnieču gatavotais tradicionālais leģendu nakts cienasts – cepti āboli ar putukrējumu. Ieeja bez maksas.

Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonos Leģendu naktī ieskanēs komponista Ludviga van Bēthovena 5. klaviersonāte do minorā. Šo un vēl citus skaņdarbus komponists veltījis savai skolniecei, Alūksnes muižas īpašnieka Otto Hermaņa fon Fītinghofa meitai, Annai Margarētai fon Braunai. Viņa studēja mūziku pie Bēthovena un kļuva par iedvesmas avotu vairākiem komponista darbiem. Pēc muzikālā priekšnesuma būs iespēja iet ekskursijā pa Alūksnes novada muzeju gida pavadībā un izzināt vēstures līkločus muzeja ekspozīcijās, kā arī baudīt multimediālo ekspozīciju "Helēnas dziedājums", kas veltīts Jaunās pils pēdējai baronesei Helēnai fon Fītinghofai.

Elejas muižas parkā ap Tējas namiņu tiks radīti "koku stāsti", būs gaismas ceļi, kā arī dažādas nakts ilūzijas, apspēlējot spoku stāstus par parku.

Vecauces pilī aktivitātes sāksies no pulksten 18 un norisināsies līdz 21. Mākslinieces Laumas Baueres darinātās lellas palīdzēs iejusties lomās un izspēlēt notikumus, kuri norisinājušies Auces apkārtnē – izrādē "Dzīvās bildes" tiks izspēlēta teika par Auci, Līkotņu kalnu un Lielauces ezeru. Drosmīgākajiem apmeklētājiem būs iespēja nogaršot dažādas pasakainas uzkodas un maģiskus dzērienus. Ieeja bez maksas.

Dundagas pilī būs apskatāma Regīnas Deičmanes mākslas kolekcijas izstāde "Kunigaiša sauciens Dundagā" un notiks tikšanās ar gleznotājiem, komponistu Pēteri Vasku, mākslinieci un Pētera Vaska fonda vadītāju Regīnu Deičmani. Izskanēs latviešu kamermūzikas koncerts, kurā piedalīsies: Dace Zālīte-Zilberte (čells), Indulis Cintiņš (vijole) un Aldis Liepiņš (klavieres). Pasākums notiks no pulksten 18 līdz 21; ieeja bez maksas.

Apriķu muižā Leģendu nakts noskaņas sāksies no pulksten 19. Muižas viesi varēs izzināt 19. gadsimta kultūras un zinātnes atklājumus, baudīt koncertu, kurā uzstāsies Justs un draugi. Līdz pusnaktij notiks vakara gaismu spēle un būs iespēja doties īpašā izgaismotā pastaigā pa muižas telpām un pildīt uzdevumus.

Lielplatones muižā no pulksten 19 līdz 22 darbosies vešerienes ar seno veļas mazgāšanas tradīciju demonstrējumiem, muižas kungu mājā būs iespēja vērot vēsturisko deju kolektīva "Senvedere" priekšnesumus, izskanēs Maijas Andersones (baroka kokle) koncerts. Visu vakaru muižā darbosies radošās darbnīcas un tirgosies mājražotāji, būs skatāma zvanu izstāde.

Cesvaines pilī Leģendu nakts sāksies pulksten 18 ar Latvijas izdevniecības jauktā kora "Burtnieks" koncertu; programmā – Jāņa Lūsēna skaņdarbi. Visa vakara garumā pils zāles un pagrabu piepildīs gaismas spēles, tēli un leģendas no pils vēstures. Ap pulksten 20 pils viesi varēs piedalīties izzinošā nodarbībā "No skala līdz..", kurā notiks sarunas par gaismas objektu pievienošanu un varēs apskatīt gaismekļus no pils muzeja krājuma. Visa vakara garumā notiks radošās nodarbības bērniem. Arī pils muižas kompleksā – staļļos un dīķa mājā – būs iespēja apmeklēt dažādas aktivitātes: ceļojošā izstāde, virtuāls piedzīvojums ar 3D brillēm, slēpņošana, piemiņas monētas kalšana, atjautības uzdevums.

Krustpils pilī no pulksten 19 tiks gaidīti interesenti, kam patīk pastaigas sveču gaismā. Te satiksi vairākus pils iemītniekus, kas dalīsies stāstos par interesantiem notikumiem dažādos laika posmos – izskanēs stāsti par lielīgo baronu Korfu, kura cūkas noskrējušas zirgus, par tūļīgo baronesi, kura nekad nav spējusi sapucēties laicīgi, par spokiem, kas vēl līdz šai dienai klīst pa Krustpils pils zālēm un gaiteņiem, un daudzus citus. Šajā vakarā pils viesiem būs arī iespēja vēl pēdējo reizi apskatīt ceļojošo izstādi "Retumu kabineti. Kaislības Eiropā 16.–21. gadsimtā".

Jaunauces pils viesus sagaidīs ar video projekcijām no pulksten 20. Būs iespēja ielūkoties triku kinotelpā, pabūt papildinātājā realitātē, buduārā iekāpt dzīvajā gleznā, ķīmijas kabinetā radīt zili zaļus brīnumus. Īpašajā piedāvājumā – naktsspēle "Izlaušanās" no muižas pārvaldnieka mājas. Pils dīķa salā būs pieejama "burvju zupa", bet pils vīna pagrabiņā "jaunības eliksīrs" un citi karsti dzērieni. Pulksten 20 un 22 pilī notiks ekskursija gida pavadībā.

Abgunstes muižā Leģendu naktī valdīs kaķi – tie uzņems, cienās, spēlēsies un slēpsies no pulksten 16. Izzini Abgunsti un tās atjaunošanas stāstu slēpņošanas spēlē pa visu muižu. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Dalības maksa – pieci eiro, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas. Ar Goda ģimenes karti – 50 procentu atlaide.

Rakta tapšanā izmantota informācija no LPMA mājaslapas un minēto piļu un muižu mājaslapās vai sociālā tīkla kontos.