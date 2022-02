Palutini sevi ar šiku! Piecas muižas Latvijā, kurās baudīt spa

Latvija ir bagāta ar tās skaistajām muižām, kuras var apmeklēt ne tikai lai iepazītos ar to vēsturi, bet arī izbaudītu īpaši radītu SPA procedūru piedāvājumu. Dodamies pētīt, kurās Latvijas muižās var atpūsties un gūt atspirdzinājumu, pavadīt vakaru vai nedēļas nogali, izbaudot "Sanus per Aquam" jeb "veselību caur ūdeni".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzas muižas Latvijā atjaunotas un restaurētas viesnīcas vajadzībām un pārnakšņošana muižā kļuvusi par normu, kas vairs daudz nepārsteidz. Savukārt papildu piedāvājums izbaudīt spa procedūras šķiet kaut kas neparastāks, jo tās pierasts baudīt specializētos spa centros vai lielajās viesnīcās. Spa piedāvājumu muižās īpašu padara tajās esošā atmosfēra, kas ir intīmāka, šarmantāka un personiskāka.

Spa ir skaistumkopšanas procedūras, kurās izmanto ūdeni un tā enerģiju, tādēļ piedāvājums vairumā ir vienāds – tās ir sejas, pilnā ķermeņa vai atsevišķu zonu masāžas un vannu peldes, pirts rituāli. Procedūras atšķirīgas vienu no otras padara produktu izvēle un to "tematika", tādēļ raugām, kāds piedāvājums ir Latvijas muižās.

Relaksējoša ūdens atpūta vienā no mazākajām Zemgales muižām



Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē, kas atrodas gleznainā vietā – Svētes upes krastā starp Tērveti un Eleju. Berķenes muižas kungu nama pagrabstāvā no 2019. gada atvērts individuālais spa centrs. Piedāvājumā ir ūdens procedūras labsajūtas un veselības uzlabošanai: sauna un turku / tvaika pirts, burbuļvanna, kāju kontrastvanna un baseins ar pretstraumi, kaskādi, zemūdens pēdu un muguras masāžām.





Par katru Berķenes muižas viesi rūpējas paši īpašnieki, un apmeklētāji netraucēti var atpūsties kādā no muižas istabām, pie kamīna, bibliotēkā, salonā vai ziemas dārzā. Spa pieejams tikai individuāliem apmeklējumiem, kas nozīmē, ka atpūtas laikā nebūs citu viesu.



Procedūras lauku muižas noskaņās



Gleznainā Lielupes ielejā, paceļoties nelielā pakalnā virs senlejas krastiem, Rundāles pagastā atrodas Mazmežotnes muiža. Tās vēsture saistīta ar muižkungu Līvenu dzimtu, kuri saimniekoja Mazmežotnē līdz pagājušā gadsimta 30. gadiem.





Romantisku un nesteidzīgu atpūtu atjaunojošiem rituāliem lauku muižas noskaņās var izbaudīt, izmantojot kādu no muižas spa piedāvājumiem ar dažādām pirtīm (aroma un sāls tvaika pirtis, tematiskās pirtis, piemēram, hamams), kontrastvannām un relaksējošām masāžām.



Vienīgā mehāniskā ķermeņa un sejas terapija Latvijā



"Lejas Patmalniekos" Mārcienas pagastā atrodas Mārcienas muiža, kas 19. gadsimtā celta kā saimnieciska vienība un medību muiža. Tagad senās muižas kūrortā atrodas plašs SPA komplekss, kas sastāv no divām daļām – no relaksējošās, kurā ir baseins, aukstā ūdens baseins un sauna, skuju tvaika pirts, Himalaju sāls istaba, zāļu tēju krēsli, āra burbuļvanna, ūdens dzirnavas jeb kontrastduša un no spa procedūru zonas, kurā procedūras notiek kabinetos.

Latvijā Mārcienas muižas spa ir vienīgais, kurā tiek piedāvāta ne tikai tradicionālā manuālā sejas un ķermeņa masāža, bet arī masāža ar biomehānisko stimulāciju, kas ir ārēja mehāniska terapija un veicina veicina muskuļu atjaunošanos.

Foto: Publicitātes foto

Tematiska vannu pelde Piena muižā



Siekstātes pakalnā esošā viesnīca "Piena muiža – Berghof Hotel & SPA (titulbildē) iekārtota atjaunotā neorokoko stila muižā. Meža ieskautā muiža kādreiz bijusi vācu barona mācību rezidence, bet tagad tajā atrodas nakšņošanas numuriņi, Rožu krodziņš un spa.

Muižas SPA piedāvājumā ir dažādi relaksējoši un atjaunojoši ķermeņa kopšanas rituāli skaistumam un dvēseles labsajūtai gan individuāli, gan pāriem, kā arī klasiskās, relaksējošās, kopjošās un lutinošās masāžas un dažādas vannu peldes. SPA procedūrām tiek izmantoti muižas skaistuma meistaru gatavoti ķermeņa kopšanas produkti.

Lielākais Piena muižas lepnums ir īstā lauku piena vannas pelde, kur viena no sastāvdaļām patiesi ir kaimiņsaimniecības govs piens. Pirts rituālu cienītājiem pieejama Baltā lauku pirts un īsta Melnā akmens pirts, ko muižas pirtnieks daudzu gadu garumā savām rokām uzcēlis. Piena muižas pirts rituālos prasmīga pirtnieka zināšanas apvienojušās ar mūsu senču pieredzi.

Pasaules pieredze savienojumā ar senču zināšanām



Salacgrīvas novadā atrodas viesnīca Liepupes muiža, kas izvietota 18. gadsimta muižas ēku kompleksā un ir viena no vislabāk saglabātajām baroka laika muižām Vidzemē. Muiža atrodas blakus ezeram un to ieskauj ainavu parks, kurā var doties pastaigās vai atpūsties šūpuļtīklos.





Liepupes muižas spa atrodas muižas pagrabstāvā un tā koncepts radīts, paņemot labāko no pasaules pieredzes un savienojot to ar Vidzemes lauku dabas bagātību un senču zināšanām. Procedūrās tiek izmantoti bioloģiski audzēti produkti no Latvijas laukiem, kurus meistari gatavo tieši pirms procedūras un tieši konkrētajam viesim. Piedāvājumā ir aromātiska tvaika pirts un ūdens baļļa, spa rituāli diviem, dažādas masāžas un maskas, bet pēc procedūrām pieejama nesteidzīga muižas zāļu tējas un veselīgu našķu baudīšana atpūtas istabā.