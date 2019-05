Digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā – pārsteidz un uzrunā

Izstādes nosaukums "Aiz melnā spoguļa" nav izvēlēts nejauši – tas aicina apjaust digitālo tehnoloģiju dzirdamās un nedzirdamās puses, ciešo saistību starp fizisko un virtuālo realitāti. "Izstādes ideja ir parādīt to, ko mēs nedzirdam, likt mums sadzirdēt vai saredzēt to, ko mēs neredzam, kas eksistē, bet ko mēs neredzam. Melnais spogulis – tas ir mūsu datoru un telefonu melnais ekrāns, kad tie ir izslēgti, bet tas nenozīmē, ka tad tie nestrādā, tie ir ieslēgti tīklā un turpina darboties. Tāpat kā līdzīga nosaukuma zinātniskās fantastikas seriāls, izstāde "Through the black mirror" attēlo mūsu tuvo nākotni, kas vistiešākajā veidā ir saistīta ar to, kas mums apkārt jau eksistē, bet mēs to vēl neapzināmies, kas tas ir un ar ko mums nāksies sastapties," – tā par izstādes ideju saka tās kuratore Valerija Perīna (Valerie Perrin) (Francija).