Eiropas Kultūras mantojuma dienas Lūznavas muiža šogad svinēs ar izstādēm, ekskursiju un senās mūzikas uzvedumu

Septembra sākums tradicionāli ir Eiropas Kultūras mantojuma dienu laiks, kurā tiek pievērsta uzmanība aizsargājamo pieminekļu dažādībai, vērtību apzināšanai, saglabāšanai, kā arī kultūras mantojumam kā resursam ilgtspējīgai attīstībai. Šogad Eiropas Kultūras mantojumu dienas, uzmanības centrā liekot tēmu "Restaurācija", notiks no 12. līdz 15. septembrim. Lūznavas muiža sadarbībā ar "Europe Direct" informācijas centru Austrumlatgalē svinēt notikumu aicina 14. septembrī, interesentiem piedāvājot izzinošu ekskursiju, senās mūzikas uzvedumu un vairākas izstādes.

2019. gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma "Restaurācija" izvēlēta, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, stiprinātu profesionalitāti, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas substances informatīvās un sajūtu radošās nozīmes novērtēšanu un cienīšanu. Mantojuma dienu laikā Latvijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicinās atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses piemērus – objektus, kuros veikta pētījumos balstīta, kvalitatīva mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstoša restaurācija.



Rēzeknes novada Lūznavas muižā Eiropas Kultūras mantojumu dienu 2019 pasākumi notiks 14. septembrī. Eiropas Kultūras mantojuma dienu programma Lūznavas muižā sāksies 16.00 ar izzinošu ekskursiju muižā, pievēršot uzmanību Lūznavas muižas restaurācijai. Turpinājumā, plkst. 18.00, interesenti aicināti uz satikšanos ar izstādes "Latgale. Līvāni. Stikls+" radošo komandu. Izstādē, kas no 13. augusta līdz 15. septembrim skatāma Lūznavas muižā, redzami Ingas Salmiņas stikla kausējumi, kas tapuši stikla kausēšanas darbnīcā "Stikls no Līvāniem", Jāņa Ziemeļa kokgriezumi, Inetas Dzirkales keramika un Jāņa Vaidera metāls. Plkst. 19.00 muižā tiks izrādīts Lietuvā radītais senās mūzikas uzvedums "Svētā Genēzija trupas ceļojums pa Eiropu". Muzikālajā uzvedumā apvienotas mūzikas, dejas, dziesmas un aktiermākslas, savijot skatuves žanrus, kas sakņojas baroka laikā un ārpus tā. Uzvedumā skatītāji redzēs sirsnīgu fantāziju, kurā manīs savijamies itāļu Commedia dell Arte krāšņumu, Francijas karaliskās savrupnama greznumu, jautro angļu burātāju dzīvi un spāņu kaislības. Tāpat no 13. septembra līdz 10. oktobrim muižā apskatāma kultūras mantojuma tēmai veltīta plakātu izstāde "Rītdienas mantojums", kura skatāma sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā. Tajā būs redzami 14 Eiropas mākslinieku plakāti, kas pievērš uzmanību kultūras mantojuma pēctecībai, daloties radošajās pārdomās, kāds tas varētu izskatīties pēc 100 gadiem.

Eiropas Kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai. Latvijā Eiropas Kultūras mantojuma dienas tiek svinētas kopš 1995. gada, katru gadu pievēršot uzmanību un iesaistot sabiedrību kultūras mantojuma un kultūrvides daudzveidības saglabāšanā un attīstībā, kā arī izglītošanā par kultūras mantojuma vērtībām.

2015. gadā pēc vērienīgās renovācijas atvērtās un rudenī publiskai apskatei atklātās Lūznavas muižas komplekss ir viens no Rāznas nacionālā parka valsts nozīmes kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, kurā atrodas jūgendstila dzīvojamā ēka, vairākas saimniecības ēkas un 24 ha plašs muižas parks. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Lūznavas muiža iekļauta 1977. gadā, bet Eiropas Kultūras mantojuma dienu notikumos muiža piedalās kopš 2016. gada, bet "Europe Direct" informācijas centrs Austrumlatgalē atbalsta šo pasākumu kopš 2018. gada..

Visi Eiropas Kultūras mantojuma dienas notikumi Lūznavas muižā 14. septembrī ir bez ieejas maksas. Izrādes "Svētā Ģenēzija trupas ceļojums pa Eiropu" apmeklēšanai lūgums pirms tam rezervēt vietas, rakstot muiza@luznava.lv vai zvanot +371 63161616. Pasākumu atbalsta Rēzeknes novads un "Europe Direct" informācijas centrs Austrumlatgalē. Plašāk par Lūznavas muižu – luznavasmuiza.lv, bet par Eiropas Kultūras mantojuma dienām te: https://mantojums.lv/lv/EKMD/, par "Europe Direct" informācijas centru Austrumlatgalē - http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/.



Plašāka informācija:

Inga Žirgule

Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja

29390701, 29473700

inga.zirgule@rezeknesnovads.lv

http://luznavasmuiza.lv

http://facebook.com/luznavasmuiza