Ideja nedēļas nogales izbraucienam – Saules pilsēta Šauļi

Šauļi – Saules pilsēta Ziemeļlietuvā, kas šogad svin 785. dzimšanas dienu. Pilsētu slavenu padarīja Saules kauja, tās vārdā nosauktie pilsētas laukumi un pa visu pilsētu izkaisītie saules simboli ir kļuvuši par neatņemamu pilsētas daļu. Aicinām kustēties līdz ar sauli un izbaudīt pilsētu!

Ja pilsētā ir 22 muzeji – ko lai izvēlas?

No vissaldākā līdz tādam, kurš tiek atslēgts tikai vienojoties: muzeju tematikas un veidi variē – vieni piesaista bērnus, uz citiem dodas tikai cilvēki ar stipriem nerviem.

Bez šaubām, popularitāti jau daudzus gadus nav zaudējis "Rūta" šokolādes muzejs un Kaķu muzejs. Vienā jūs varat kļūt par šokolādes meistariem un piedalīties šokolādes darbnīcās, otrā – veseli septiņi dzīvi kaķi trinas gar kājām un ļaujas glāstiem. Šie divi muzeji patīk dažāda vecuma apmeklētājiem – iespaidi ir miljonu vērti, bet pagatavotos saldumus var ņemt sev līdzi.

Jaunākais no apmeklējamajiem Šauļos – baltu kultūras popularizēšanas centrs. No kurienes viņi cēlušies, ko ir atstājuši mantojumā mūsdienām un ko varētu iemācīties no baltiem – visas atbildes ir atrodamas baltu kultūras popularizēšanas centrā "Baltu ceļš".

Cik miljonāru villu jums ir gadījies apmeklēt? Tiem, kuri vēlas sajust 20. gadsimta sākuma greznību, noteikti jāapmeklē Šauļu pirmā miljonāra Haima Frenkeļa villa. Autentiskā unikālā ēka un izteiksmīgie interjeri nevienu neatstāj vienaldzīgu, bet 1000 rožu dārzs būs lielisks fons fotogrāfijai. Te rozi iestādījis arī Lietuvas Republikas prezidents Gitans Nausēda.

Šauļi var lepoties arī ar Balto namu, tiesa, tajā nedzīvo prezidents, bet tas ir pilsētas vēsturē ļoti svarīgs objekts. Venclauski bija ļoti cienījama Šauļu ģimene, vīrs – advokāts, sieva – veltījusi sevi ģimenei, abi kopā viņi kara laikā deva pajumti un izaudzināja 100 bērnu, dažiem pat deva savu uzvārdu un atbalstīja studijās. Šīs ģimenes nams tagad ir atvērts sabiedrībai, te iekārtotas dažādas ekspozīcijas, iespējams atpūsties Bāreņu dārzā.

Saules pilsēta ar dabas oāzēm

Fotosesijām, izziņai, atpūtai vai svētkiem – botāniskais dārzs Šauļos sagaida visdažādākos apmeklētājus un vietas pietiek visiem. Milzīgā rododendru kolekcija ir ziediem pilna jau no paša pavasara, sastādīti ābeļu pavēnī, tām ziedot, tie rada brīnišķīgu fonu jaukai atpūtai. Botāniskā dārza lepnums ir neticami lielais alpinārijs un kalnu augu kolekcija, te zied pat ēdelveisi. Vasarā botāniskā dārza vārti ir atvērti arī nedēļas nogalēs.

Šauļos ir ne tikai daudz muzeju, bet arī divi ezeri, pie kuriem var mierīgi atpūsties vai izmēģināt visdažādākās ūdens atrakcijas. Rēkīvas ezers ar visromantiskākajiem saulrietiem aicina burātājus un kaitborda mīļotājus. Pašā pilsētas centrā spoguļojas Talkšas ezers, kura krastmalu jau sen ir iemīļojuši vietējie iedzīvotāji – te atrodas gan lielākā dzīvnieka skulptūra "Dzelzs lapsa", gan ūdens atrakciju bāze, bet ziemā, ja ezeru klāj ledus, pa to var pāriet uz otru krastu.

Iela-podijs un izraibinātās māju sienas: māksla Šauļos ir dzīva

Vilniaus iela ir viena no pilsētas galvenajām artērijām. Vairāk nekā kilometrs šīs ielas ir atdots kājāmgājējiem, tāpēc šī daļa tiek dēvēta par bulvāri, brodveju.

Gājēju bulvāris ir pilns oriģinālu mazās arhitektūras skulptūru, telpisku reklāmu. Mākslinieki pilsētu aizvien izrotā ar ielu mākslas zīmējumiem, no kuriem daļa atrodas arī gājēju bulvārī, tāpēc, lēnītēm slīdot pa gājēju ielu, jālūkojas zem balkoniem, zem kājām.

Pa kājām nepinas, bet skatienu noteikti piesaista mākslinieciskie jaunumi – slēpņi. Ja bērnībā mēdzāt spēlējoties zem stikliņa zemē aprakt krāsainas bildītes, tad šobrīd šādi slēpņi ir moderni, jo kopā ar skaņu ierakstiem noteikti piesaistīs skatienu un iepazīstinās ar pilsētas vēsturi.

Šauļu iedzīvotāji vienmēr ir izcēlušies ar mākslinieciskiem izgudrojumiem un negaidītām mākslas "eksplozijām" pilsētā. To apliecina arī kokā tupošais milzīgais hameleons un puisis ar neredzēta izmēra dronu. Iespējams, kad apmeklēsiet Šauļus, te sagaidīs vēl kādi pārsteigumi.

Uz Šauļiem aicina jauna izjusta filmiņa – ko nepieciešams iekļaut maršrutā pa šo pilsētu

Šķiet, ka fotogrāfijas tiešām var atklāt emocijas, bet to vēl labāk izdara filmēts materiāls. Jauko, pēc vasaras smaržojošo filmiņu radījis Šauļu tūrisma informācijas centrs. Tūrisma pārstāvji saka, ka šī filmiņa, kas aicina uz Šauļiem un kuras centrā ir skaistākās vietas, kur ar ģimenei pavadīt brīvo laiku Saules pilsētā, vienaldzīgu neatstās nevienu. Pateicoties tai, vēl vairāk ģimeņu un atsevišķu ceļotāju izvēlēsies Šauļus savam nākamajam ceļojumam.

Vēl vairāk ideju piedzīvojumiem Šauļos atradīsiet mobilajā lietotnē "Šiauliai Region Guide" vai vietnē visitsiauliai.lt