Ko likt uz kārā zoba Pierīgā?

Vai izklaidi var apvienot ar ēdiena baudīšanu? Noteikti var, un, ja dodies piedzīvojumos tepat Pierīgā, tad mums ir tiešām daudz ko piedāvāt gan lieliem, gan maziem, sākot ar tradicionālu mājas virtuvi līdz pat izsmalcinātam restorānu piedāvājumam.

Zīmols "Exit Rīga" ir apkopojis informāciju par garšīgām vietām Mārupes, Ogres, Salaspils, Ķekavas un Ropažu novados, ar kuru piedāvājumu plašāk var iepazīties mājas lapā www.exitriga.lv

Klasisku vērtību piekritējiem iespējams apmeklēt vairāk kā 65 kafejnīcas, kas piedāvā ēdienu gan iegādāties uz vietas, gan arī paņemt līdzi uz pikniku. Saldummīļus aicinām uz 11 konditorejām, kur katra izceļas ar savu īpašo pieskārienu. Brīnišķīgi pīrāgi, mutē kūstošas kūciņas un eklēri, dažādas smalkmaizītes tā vien aicina doties saldās smaržas virzienā.

Bērni un ne tikai ir iecienījuši dažādas picas, kas ir ātri pagatavojams, garšīgs un daudzveidīgs ēdiens, savukārt, pieaugušajiem patiks austrumu zemju virtuves piedāvājums – suši. Pierīgā ir 13 picērijas un 6 suši kafejnīcas, kas apmierinās pat visprasīgāko gardēdi.

Dažādu ātro uzkodu cienītājiem iespēja izvēlēties starp burgeriem, kebabiem, vafeļu un pankūku stendiem, un citiem ātri pagatavojamiem kārumiem. Apskaties piedāvājumu starp 21 fast-food un atliek tikai izvēlēties, kurp doties. Protams, vari nogaršot visu!

Ja ir vēlēšanās pavakariņot vai papusdienot stilīgā restorānā, Pierīgā to ir ne mazums. Šeit vari nosvinēt arī dzīves skaistos brīžus – kāzas, jubilejas vai citus nozīmīgus svētkus. Starp 18 restorāniem izvēlēties nebūs viegli, jo katrs no tiem ir unikāls gan ar savu noskaņu, gan īpašo šefpavāra komplimentu, taču vilšanās nebūs. Vai tepat tuvu mājām vai tālāk no tām, izvēle ir plaša.

Starp kafejnīcām, restorāniem un citām ēdināšanas vietām, te darbojas kolosāli mājražotāji, kas piedāvā iegādāties pašu saimniecībās audzētus produktus, dažādus gardumus. Te atradīsi gan ņipros mārrutkus dažādos iepriekš neredzētos veidos, pašu ceptu maizi, bišu produktus, dabīgus saldējumus, ogu un augļu sukādes un pulverus, mežrozīšu sīrupu, smiltsērkšķu lūpu balzamu, mājas vīnu, alu un sidru, garšvielas no visas pasaules, mājās ceptas piparkūkas un vēl, un vēl, un vēl.

Kopumā Pierīgā ir vairāk kā 160 iespējas palutināt sevi un savu vēderu dažādām gaumēm, no maza līdz lielam, no maltītes skrējienā līdz kārtīgām vakariņām kopā ar mīļajiem. Brauc ciemos, apskati, iepazīsti un izbaudi, jo Pierīgā ir viss.